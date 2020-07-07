Вторник, 7 июля 2020

В Петербурге по решению Октябрьского райсуда в СИЗО по делу об оправдании терроризма заключен ЛГБТ-активист Александр Меркулов, сообщает Интерфакс со ссылкой на “информированный источник”.

Между тем в петербургском управлении СКР сообщают, не называя имени Меркулова, что мера пресечения ему еще не избрана – этот вопрос “решается”.

По словам источника Интерфакса, Меркулов, зарегистрированный во “Вконтакте” под псевдонимом Aleksandr Peĵiĉ, с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019-го публиковал на своей странице посты, “содержащие признаки оправдания действий: совершения взрывов, поджогов и иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти”.

В петербургском управлении СКР в свою очередь сообщают, что активист, по версии следствия, c ноября 2018 года по октябрь 2019-го публиковал в одном из сообществ во “Вконтакте” “информационные материалы, оправдывающие и поощряющие совершение мужчиной в октябре 2018 года террористического акта на территории Архангельской области”. Речь, очевидно, идет о взрыве в архангельском УФСБ, который устроил студент-анархист Михаил Жлобицкий.

Меркулова задержали 6 июля. Петербургское управление СКР вменяет ему часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете).

Экспертизу постов петербуржца провел центр экспертиз Петербургского госуниверситета.

В своем твиттере Меркулов называет себя ЛГБТ-активистом и анархистом. На своей ВК-странице он размещал публикации, посвященные ЛГБТ, в том числе репосты из группы “Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие”, и песенному конкурсу “Евровидение”, в поддержку представителя Франции на конкурсе 2019 года Билала Ассани.

23-летний Меркулов работает доставщиком еды в ресторане Ollis.