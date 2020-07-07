Вторник, 7 июля 2020

В Москве задержали издателя “Медиазоны” и участника Pussy Riot Петра Верзилова. Об этом он сам написал в твиттере.

По словам Верзилова, сотрудники СКР повезли его на очередной обыск – шестой по счету. “Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на шестой обыск”, – написал он.

Верзилов был задержан сразу после эфира на “Эхе Москвы” – он давал интервью Егору Жукову в передаче “Условно ваш”.

После обыска дома у Верзилова силовики привезли еще одно постановление, согласно которому еще один обыск планируется провести в квартире матери Верзилова.

Тем временем Верзилова повезли в квартиру подруги его матери для проведения восьмого оыска.

Верзилова первый раз задержали 22 июня после обыска по “московскому делу”. После допроса на него напал провокатор, после чего на издателя “Медиазоны” сфабриковали административное дело о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и дали ему 15 суток ареста.

6 июля обыск у матери Верзилова уже проходил обыск. Тогда же стало известно, что против него открыто дело по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Верзилову вменили в вину то, что он с 2014 года владеет канадским паспортом и не уведомлял об этом власти. Его отпустили под подписку о невыезде.