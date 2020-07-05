Воскресенье, 5 июля 2020

Британия ввела первые в своей истории перснальные санкции против нарушителей прав человека. В списке, опубликованном на сайте британского МИДа, числятся 25 россиян, причастных к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Среди тех, против кого введены санкции, – председатель СКР Александр Бастрыкин, замгенпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД и начальник Следственного комитета при ведомстве Алексей Аничин, бывший начальник московского СИЗО-2 “Бутырка” Дмитрий Комнов, экс-замначальника того же СИЗО Дмитрий Кратов, экс-начальница медицинского отделения “Бутырки” Лариса Литвинова, бывшие начальники СИЗО-1 “Матросская тишина” Фикрет Тагиев и Иван Прокопенко, врач того же СИЗО Александра Гаусс, судьи Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко и Светлана Ухналева, следователь МВД Олег Сильченко, руководитель отдела собственности и финансовых преступлений СК МВД Геннадий Карлов, [замглавы того же департамента Наталья Виноградова, начальник правового управления Генпрокуратуры и бывший замначальника СК МВД Олег Логунов и другие.

Кроме того, в списке – 20 подданных Саудовской Аравии, причастных к убийству саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи, два генерала армии Мьянмы, ответственных за геноцид мусульман-рохинджа, а также департамент госбезопасности и министерство общественной безопасности КНДР – эти два ведомства отвечают за принудительный труд, пытки и убийства людей в северокорейских концлагерях.

Санкции заключаются в запрете на въезд в Британию и замораживании активов в британских банках.

Ранее санкции анонсировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. “С сегодняшнего дня Великобритания получает новые полномочия, чтобы запретить лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека, въезжать в страну, направлять деньги в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики”, – сказал он.

“Британия должна стать еще более мощной силой добра в мире, – цитирует Би-Би-Си речь Рааба в парламенте. – Мы будем привлекать к ответственности виновных в самых ужасных нарушениях прав человека. Те, у кого руки в крови, не смогут свободно въезжать в нашу страну, покупать недвижимость на Кингз-Роуд, делать рождественские покупки в Найтсбридже и переводить свои грязные деньги через британские банки”.

Лондон впервые вводит подобные меры самостоятельно – вне санкционного режима ЕС, без согласования с ООН и США.

Применение санкций за нарушение прав человека предусмотрено принятой в 2018 году “поправкой Магнитского” в британский закон о санкциях. В том же году Лондон не стал вводить санкции за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отложив решение до момента выхода из ЕС. Тогдашний министр безопасности Бен Уоллес обяснял отсрочку тем, что закон предусматривает пересмотр санкционного режима после Брекзита.