Понедельник, 6 июля 2020

Фото: Лутфие Зудиева

В Крыму российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар, сообщает “Крымская солидаоность”.

Следственные действия велись у Эмиля Зиядинова в пгт Октябрьское Красногвардейского района, Исмета Ибрагимова в поселке Курцы (Симферополь), Дилявера Меметова (Алушта), Алима Суфьянова (село Железнодорожное Бахчисарайского района), Сейрана Хайретдинова (село Белокаменка Бахчисарайского района), Александра Сизикова (там же), Вадима Бектемирова (село Каменка, Симферополь), Зекирьи Муратова (Алушта). Обыски также проходили у родственников подозревамых – всего по 11 адресам.

После обысков силовики задержали 7 человек – Зиядинова, Ибрагимова, Суфьянова, Хайретдинова, Сизикова, Муратова и Бектемирова. Всех задержанных доставляют в крымское УФСБ в Симферополе. Меметова на момент обыска не было дома, он объявлен в розыск.

Как сообщают “Ґрати”, по версии ФСБ, Сизиков возглавлял бахчисарайскуячейку “Хизб ут-тахрир”, в которую будто бы входили Суфьянов и Хайретдинов. Еще одну ячейку, якобы созданную в Красногвардейском районе, возглавлял Зиядинов, считают в спецслужбе. В Симферополе в исламскую партию, по утверждению ФСБ, входил Бектемиров. Ибрагимова ФСБ называет “идейным вдохновителем неустановленных лиц в Симферопольском районе”. У него пытались взять образец голоса, а при обыске ему подкинули книгу “Система халифата”. Зекирья Муратов объявлен участником алуштинской ячейки “Хизб ут-тахрир.

В центре общественных связей ФСБ отчитались о задержании троих “главарей” и четверых “активных участников” “Хизб ут-тахрир”. Из этого можно сделать вывод, что Меметов тоже задержан.

По версии ФСБ, задержанные “осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти”. В частности, заявляется, что они с применением мер конспирации “распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию”, вербуя в свои ряды крымчан-мусульман.

В ФСБ утвержают, что изъяли у задержанных “значительное количество” пропагандистских материалов исламской партии, средств связи и электронных носителей информации.

В отношении задержанных открыты уголовные дела – как можно предположить, по статье 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в такой организации).

Сизиков – русский мусульманин, инвалид первой группы. Он полностью лишился зрения в 2009 году. Сизикова задержали с женой, поскольку он не может самостоятельно передвигаться. В связи с его задержанием обыски прошли также в доме его жены в поселке Октябрьское Красногвардейского района и в доме бабушки в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Ранее Сизиков дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку фигуранта второго бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир” Эдема Смаилова, который до ареста был его опекуном.

Как напоминают “Грати”, Меметова в конце мая задерживали при попытке пересечь административную границу Крыма с Херсонской областью. Его доставили в отдел полиции в Джанкое, где отобрали документы. К вечеру крымчанина освободили и вернули паспорт с вырванными страницами.

Эмиль Зиядинов был задержан 27 марта прошлого года, когда он пришел поддержать крымских татар – жителей микрорайона “Каменка”, у которых проходили обыски по делу “Хизб ут-тахрир”. На Зиядинова тогда составили протокол о неповиновении полицейскому (статья 19.3 российского КоАП) и оштрафовали его на 500 рублей.

Фото: “Крымская солидарность”