Понедельник, 6 июля 2020

В Москве по делу о госизмене задержан советник главы “Роскосмоса” по информационной политике Иван Сафронов, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Задержанному предъявлено обвинение по статье 275 УК (госизмена). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как заявили в пресс-службе ФСБ, Сафронов якобы по заданию спецслужбы одной из стран НАТО “собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ”. В “Роскосмосе” утверждают, что дело не касается работы Сафронова в госкорпорации. Там заверяют, что “оказывают всяческое содействие следственным органам”. Сафронов был назначен в “Роскосмос” в мае.

Как заявил адвокат Сафронова Иван Павлов, журналист обвиняется в том, что в 2017 году получил от некоего представителя чешской спецслужбы задание и затем передал ему сведения о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока и Африки.

Вечером Лефортовский райсуд арестовал Сафронова на два месяца.

На допросе бывший журналист сказал, что “отрицает подозрение и что преступление он не совершал”, сообщил Интерфаксу “информированный источник”.

Гендиректор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин заявил, что доступа к закрытой информации у Сафронов не было.

В квартире Сафронова прошел обыск, сообщил “МБХ медиа” источник в его окружении. Как сообщает глава “Агоры” Павел Чиков, утром силовики также пришли с обыском в квартиру знакомой Сафронова, главного редактора журнала “Холод” Таисии Бекбулатовой. После обыска ее повезли на допрос в статусе свидетеля.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что задержание Сафронова “никоим образом не связано с журналистской деятельностью”.

Сафронов в 2010-2019 годах был корреспондентом и спецкором газеты “Коммерсант”. Его уволили оттуда после скандала вокруг статьи о скорой отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, соавтором которой был журналист. Вслед за авторами публикации из газеты ушли все сотрудники отдела политики. В 2019-2020 годах Сафронов был спецкором в “Ведомостях”. Журналист освещал военно-техническое сотрудничество, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

18 марта 2019 года в “Коммерсанте” вышла статья Сафронова и Александры Джорджевич о планах России поставить в Египет несколько десятков истребителей Су-35. В июне того же года в отношении газеты из-за этой статьи завели дело по части 7 статьи 13.15 КоАП (использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну). Саму статью с сайта издания удалили.

Как сообщил РБК знакомый Сафронова, после выхода статьи об истребителях журналиста вызывали на “беседу” в ФСБ, а несколько лет назад его опрашивали в спецслужбе по поводу другого материала.

Редакция “Коммерсанта” выступила с заявлением в поддержку Сафронова. “Иван – настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным”, – говорится в нем. Журналисты требуют “максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также немедленного допуска адвокатов”.

У здания ФСБ на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Там задержали 28 человек, в том числе журналистов – в частности, телеведующую Ксению Собчак.

Отец журналиста, Иван Сафронов, с 1997 года был военным корреспондентом в “Коммерсанте”. В конце февраля 2007 года он получил информацию о готовящейся поставке российского вооружения в Сирию – зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь-С1″, истребителей МиГ-29 и оперативно-тактических ракет “Искандер-Э”. 2 марта того же года Сафронов-старший погиб, выпав из окна своего дома. Следствие пришло к выводу, что он покончил с собой.