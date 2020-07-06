Понедельник, 6 июля 2020

Прокуратура в ходе прений в Петрозаводском горсуде попросила суд назначить 15 лет строгого режима 64-летнему председателю карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву, обвиняемому в педофилии, незаконном изготовлении порнографии и хранении основных частей огнестрельного оружия. Об этом изданию “7×7″ сообщил адвокат политзека Виктор Ануфриев.

Во вторник было завершено судебное следствие по делу Дмитриева и начались прения. Приговор историку вынесут 11 июля.

7 мая Верховный суд Карелии отказался освободить Дмитриева из-под стражи, несмотря на обнаруженный в петрозаводском СИЗО-1 коронавирус. 16 июня городской суд Петрозаводска продлил ему арест на месяц.

С требованием освободить Дмитриева из-под стражи выступали Международная федерация прав человека (FIDH), Европейская служба внешних связей, Евросоюз и ОБСЕ. Опубликованное 6 мая обращение с тем же требованием подписали более 150 российских ученых, преподавателей, деятелей культуры и журналистов. С аналогичным обращением выступили более 400 их коллег из Европы и США. Они подчеркивали очевидно политический характер уголовного дела, а также выдающиеся заслуги Дмитриева в деле исследования сталинских репрессий и сохранения исторической памяти.

Повторный суд над Дмитриевым проходит с 18 декабря прошлого года. На первом заседании по существу дела Дмитриев отказался признать вину по всем пяти вмененным ему эпизодам. 6 марта в суде был допрошен депутат карельского заксобрания от “Единой России”, главврач поликлиники № 2 Петрозаводска Аркадий Рутгайзер. Дело рассматривает судья Александр Мерков.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя отправлен в СИЗО, где находился до 27 января 2018-го, когда его освободили под подписку о невыезде. Историк обвинялся по статьям 135 (развратные действия), 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), а также 222 УК (незаконный оборот оружия). Ему вменили фотографирование приемной дочери голой и хранение дома обреза.

Адвокат Ануфриев подчеркивал, что Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Снимки хранились на домашнем компьютере историка; тот их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал. Что же касается обреза, то Дмитриев несколькими годами раньше отобрал его у детей во дворе, причем для стрельбы оружие уже не пригодно.

5 апреля 2018 года судья Петрозаводского горсуда Марина Носова осудила Дмитриева к двум с половиной годам ограничения свободы по статье 222, а обвинения по статьям 135 и 242.2 кодекса сняла с него как недоказанные. С учетом времени, ранее проведенного осужденным в СИЗО, из двух с половиной лет ограничения свободы ему оставалось отбыть лишь три месяца.

Однако прокурор Аскерова обжаловала приговор. На апелляцию подала и Валентина Фроленкова, бабушка Натальи. Как рассказывал Ануфриев, Фроленкова отдала девочку в приют, когда той было 3 года, и не интересовалась судьбой ребенка, пока в январе 2017-го, через месяц после ареста Дмитриева, к ней не обратились из опеки. Сам историк сообщал, что Фроленкова работала в том самом детдоме, из которого он взял девочку. Теперь Фроленкова как опекун получает 16 тысяч рублей в месяц; общаться с приемным отцом после оправдательного приговора она Наталье запрещала.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор Дмитриеву. Дело было возвращено в горсуд на новое рассмотрение. У историка взяли подписку о невыезде.

27-го числа того же месяца Дмитриев отправился на автомобиле из Петрозаводска в Свирский монастырь на Ладожском озере (Ленинградская область). В Олонце машину историка остановили гаишники, заявив, что на него есть ориентировка. Прокремлевские СМИ сообщали, будто Дмитриев следовал в Польшу, однако родственники историка это опровергли. Известно, в частности, что загранпаспорт он оформить еще не успел.

Следователь петрозаводского горотдела СКР Максим Завадский открыл против историка второе дело – по пункту “б” части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет). По такому обвинению кодекс предусматривает от 12 до 20 лет колонии. 28 июня Дмитриева вновь отправили в СИЗО.

Согласно фабуле второго дела, в 2012-2016 годах историк подвергал Наталью сексуальному насилию. В основу обвинения легли заявления девочки, сделанные еще во время “бесед” 18 мая и 6 июня 2018 года. Первую из этих “бесед” проводили Фроленкова и психолог, вторую – психолог и Завадский.

В июле – августе 2018 года Дмитриев проходил комплексную сексолого-психиатрическую экспертизу в 6-й психбольнице Петербурга. По ее итогам медики не выявили у политзека каких бы то но было сексуальных отклонений. В декабре 2017 – январе 2018-го, во время первого суда, Дмитриев был подвергнут стационарной психэкспертизе в московском Центре им. Сербского. Это обследование также подтвердило, что обвиняемый здоров.

В суд оба дела политзека были переданы порознь, однако Мерков по настоянию Ануфриева объединил их в одно производство.

Дмитриев известен в частности как исследователь урочища Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии. Это место массовых сталинских расстрелов. В 2018 году Российское военно-историческое общество, возглавляемое тогдашним министром культуры Владимиром Мединским, провело в Сандармохе собственные раскопки с целью доказать сфальсифицированный тезис о том, что расстрелы в урочище проводило не НКВД, а финляндская армия во время Второй мировой войны.

Директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин, ранее участвовавший в исследовании Сандармоха, был назначен куратором раскопок РВИО. Несмотря на давление со стороны властей, он подверг критике тезис, который пытается доказать структура Мединского. 2 октября 2018 года 65-летний Колтырин и его знакомый Евгений Носов были задержаны, а на другой день – отправлены в СИЗО по обвинению в совращении 13-летнего подростка. В конце мая 2019 года Медвежьегорский райсуд Карелии приговорил Колтырина к 9 годам ообщего режима, Носова – к 11 годам колонии.

В конце марта Медвежьегорский райсуд Карелии освободил Колтырина от отбытия наказания по состоянию здоровья – у него была последняя стадия онкологического заболевания. 2 апреля Колтырин умер в больнице № 2 карельского УФСИН, где он находился в ожидании рассмотрения апелляции в Верховном суде республики на решение о его освобождении.