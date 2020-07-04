Суббота, 4 июля 2020

В Австрии застрелен соискатель политубежища из России. Как сообщил представитель австрийского МВД Вальтер Шварценекер, убийство произошло в субботу вечером в городе Герасдорф недалеко от Вены. Киллера задержали спустя несколько часов в городе Линц, отследив его автомобиль. При задержании он не оказал сопротивления. И убийца, и его 43-летняя жертва – выходцы из Чечни, добавил Шварценекер.

Позже был задержан второй подозреваемый, которого первоначально допрашивали как свидетеля.

По данным “Кавказ.Реалий”, убитый – Мамихан Умаров, известный как “Анзор из Вены”. Он вел популярный youtube-канал. Последнее видео на нем было опубликовано за два дня до убийства.

Умаров известен жесткой критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и публичными заявлениями о причастности российских спецслужб и чеченского руководства к политическим убийствам в Западной Европе и на Украине.

Умаров называл себя бывшим наемником и сотрудником “Министерства шариатской госбезопасности” Ичкерии. Бывший украинский депутат Игорь Мосийчук пишет в своем телеграм-канале, что Умаров был главным свидетелем по делам о покушениях на Амину Окуеву и Адама Осмаева, воевавших на стороне Украины, и на самого Мосийчука. Оба преступления были совершены в октябре 2017 года. Мосийчук был ранен в результате взрыва в Киеве у здания редакции “Эспрессо ТВ”, его охранник погиб. Окуева погибла в результате обстрела автомобиля, ее муж Осмаев выжил. По этому делу в начале нынешнего года был арестован уроженец Дагестана, гражданин Украины Игорь Редькин.

Убийство Умарова продолжает серию спецопераций против чеченских политэмигрантов. В феврале этого года в Швеции было совершено покушение на чеченского видеоблогера и политбеженца Тумсо Абдурахманова. В конце января в гостинице французского города Лилль был зверски зарезан Имран Алиев (Мансур Старый). В августе прошлого года в Берлине бывший боец спецназа ФСБ Вадим Красиков застрелил политбеженца Зелимхана Хангошвили – власти ФРГ обвинили в организации убийства российские федеральные власти.

В Австрии в 2011 году был вынесен приговор по делу об убийстве бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова – его застрелили в Вене в 2009 году на выходе из супермаркета.