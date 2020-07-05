Воскресенье, 5 июля 2020

Светлана Прокопьева и близко не оправдывала терроризм. Она лишь пыталась обратить внимание на его причины. Терроризм оправдываю, а местами и одобряю я. Оправдываю терроризм народовольцев. Одобряю терроризм эсеров. Одобряю убийство членом Боевой организации партии социалистов-революционеров Егором Дулебовым уфимского генерал-губернатора Николая Богдановича, приказавшего солдатам стрелять в рабочих, протестовавших перед домом горного начальника (1903 год, “златоустовская бойня” – 69 убитых, 250 раненых). Одобряю убийство отличившегося в подавлении революционных выступлений советника тамбовского губернатора Гавриила Луженовского Марией Спиридоновой – будущим лидером партии левых эсеров.

Словом “терроризм” обозначают два очень разных понятия. Одно значение – это политически мотивированное вооруженное нападение людей, не являющихся представителями официальной государственной власти, на представителей официальной государственной власти. В этом значении террористами являются любые партизаны, повстанцы, мятежники (нужное подчеркнуть в зависимости от степени симпатии к ним), ведущие вооруженную борьбу с правительством. Именно в этом значении употребляют слово “террористы” все правительства, сталкивающиеся с вооруженным сопротивлением. Для них любые повстанцы – террористы.

Другое значение слова “терроризм” – это политически мотивированное нападение любых вооруженных людей на любых невооруженных людей. В этом значении росгвардейцы, разгоняющие мирный митинг, – такие же террористы, как человек, взрывающий пассажиров метро. Не говоря уже о российских оккупантах, бомбивших и обстреливавших чеченские города и выходившие из них колонны беженцев. Именно они – террористы. Это терроризм в плохом смысле слова. Терроризм в этом смысле слова не имеет оправданий. Терроризм в первом смысле этого слова может быть и оправдан, и даже одобрен.

22 августа 1978 года отряд партизан-сандинистов, ведущих борьбу с наследственной диктатурой клана Сомосы, захватил в заложники весь карманный “парламент” диктатора. Свой “парламент” Сомоса превратил в синекуру для “родственников и друзей Кролика”. И вынужден был отступить. По радио был зачитан манифест сандинистов. Было освобождено около ста пленных партизан и политзаключенных. Ну и еще немного на мушкеты “террористам” подкинули, чего уж. Мушкеты тоже стоят денег. Им предоставили транспорт до аэропорта. По дороге автоколонну приветствовали восторженные толпы.

Все это называлось операция “Свинарник”. Ее организатор и руководитель Эден Пастора впоследствии проделал весьма извилистый путь. Уже после победы над Сомосой он повернул оружие против своих недавних боевых товарищей, когда увидел признаки возрождения все той же тирании. Потом мирился с ними. Опять ссорился, опять мирился.

Конечно, Пастору тянуло к боевым товарищам юности. Но к старости он совсем скурвился. В 2018 году выступал за силовое подавление массовых протестов против пенсионной реформы (да-да, в Никарагуа тоже была пенсионная реформа!). организовывал отряды “титушек”. Печальный финал долгой жизни партизанского командира. Но все-таки в истории он останется организатором и руководителем операции “Свинарник”.

Я оправдываю, а местами и одобряю терроризм. Если существа, цинично и подло сфабриковавшие дело Светланы Прокопьевой, превратятся в жертв, сочувствовать я буду не им. Я сожалею, что у России нет своего Эдена Пасторы, который ювелирно и бескровно провел бы операцию “Терешковник”. Даже если бы он потом скурвился. Так вот, чтобы было понятно. Этот мой текст и есть “оправдание терроризма”, а не то, что сказала Светлана Прокопьева. Почувствуйте разницу.

Блаженны поднявшие оружие против тирании. И никакие уголовные статьи не запретят людям выражать им сочувствие и симпатию. Древние афиняне почитали как национальных героев тираноубийц Гармодия и Аристогитона, слагали о них стихи. Им первым из людей была поставлена бронзовая парная статуя на Акрополе. В освобожденной от путинской нечисти России обязательно будет памятник подорвавшему себя в здании архангельского ФСБ Михаилу Жлобицкому. Будет и памятник Хаве Бараевой, взорвавшей себя вместе с российскими оккупантами. В Москве будет.