Четверг, 2 июля 2020

Тьма, пришедшая с севера, накрыла ненавидимый председателем город. Исчез храм Маньмоу, опустилась с неба бездна и залила пик Виктория, Аллею звезд с идолом Брюса Ли…

Битва проиграна. День вступления в силу закона о национальной безопасности Гонконга стал днем позора Запада. Он наблюдал за отчаянным сопротивлением гонконгцев с полнейшим равнодушием, вяло произнося привычные мантры о своей озабоченности. Он так долго холил и лелеял сознание своей исторической победы в Холодной войне, что не заметил, как потерпел поражение в ее последнем сражении.

Год назад на акции протеста в Гонконге вышло два миллиона человек, и закон, нарушающий автономию анклава, был отозван. Но это было лишь тактическое отступление.

Пекин терпеливо выжидал удобного момента. Для отказа от принципа “одна страна – две системы” ему не понадобилось ждать полвека, как было предусмотрено китайско-британской декларацией. Хватило 23 лет. Когда момент настал, терпение кончилось, и репрессивный закон применили немедленно, сразу к трем сотням протестующих.

Китайская военная мудрость гласит:

Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь… вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение.

Никакое другое государство мира кандидат Трамп не поминал в своих предвыборных речах и в твиттере чаще, чем Китай. Китай грабит Америку. Он отобрал у Америки рабочие места, лишил ее собственной промышленности. Он манипулирует курсом своей валюты. Он пользуется Америкой как своей “кубышкой”, высасывает из нее деньги, “как пылесос”. Но виноваты в этом не китайцы (“они покупают у меня квартиры по 50 миллионов, как я могу их не любить?”) – виновато глупое американское правительство, позволяющее им делать все это.

Дело, конечно, не в глупости, а в законах свободного рынка. Отправляясь в феврале 1972 года с историческим визитом в Китай, Ричард Никсон и в страшном сне не мог себе представить уровень экономической взаимозависимости, которого две страны достигнут спустя три десятилетия. В июне 1989 года Пекин потряс весь мир, раздавив танками мирный протест на площади Тяньаньмэнь. Репрессии против диссидентов, Тибет, Синцзян, стремительное перевооружение Китая постоянно осложняли двусторонние отношения. Но тот же трактат об искусстве войны учит умению ждать:

Находясь близко, ждут далеких; пребывая в полной силе, ждут утомленных; будучи сытыми, ждут голодных; это и есть управление силой.

Высохла кровь на площади, ушел на покой “пекинский мясник” Ли Пэн (расправа на Тяньаньмэнь не помешала ни Клинтону, ни Путину пожать окровавленную руку). В октябре 2000 года администрация Билла Клинтона предоставила Китаю статус нормального торгового партнера. Это решение открыло Пекину дорогу в ВТО.

Следующее десятилетие стало временем неуклонной экономической экспансии КНР. В 2006 году Китай обошел Мексику и стал вторым после Канады торговым партнером США. В сентябре 2008 он стал крупнейшим кредитором Америки, обогнав Японию: Китай скупил гособлигаций США на 600 миллиардов долларов (в августе прошлого года Токио вернул себе первенство; в настоящее время Япония обладает бумагами американского Казначейства на сумму 1,272, Китай – на сумму 1,082 триллиона долларов; еще 245,3 триллиона принадлежат Гонконгу). В 2010-м Китай стал второй по величине экономикой мира. Его ВВП составил 5,88 триллиона долларов. Япония оказалась на третьем месте с ВВП в 5,47 триллиона. Эксперт Goldman Sachs Джим О’Нил тогда предсказал, что к 2027 году Китай догонит и перегонит Америку. Торговый дефицит США в торговле с Китаем выражался в 2010 году суммой 273,1 миллиарда долларов. В 2018 этот показатель вырос в полтора раза – до 419 миллиардов.

Сегодня трудно назвать крупную американскую компанию, которая не имела бы производственных мощностей в Китае. Список членов Американо-китайского делового совета – это “фамильные бриллианты американской экономики. Причина вполне очевидна: выгода.

Налог на прибыль в Китае – 25 процентов (в Индии – 35, в Бразилии – 34, в Мексике – 30). В США налог на прибыль составлял до недавнего времени 35 процентов (Закон о налоговых сокращениях и рабочих местах 2017 года снизил его до 21 процента). Труд в Китае оплачивается вдевятеро хуже, чем в США (по данным на 2019 год – 4,8 доллара в час в Китае и 42,6в США), а трудового права попросту не существует: как встарь в СССР, там есть только один государственный профсоюз, независимые профсоюзы нелегальны, и попытки их организовать преследуются в уголовном порядке. В Китае дешевая электроэнергия (0,03 доллара за киловатт/час, в США – 0,13). Плюс Китай – умеренно коррумпированная страна. В индексе Transparency International он занимает 87-е место среди 198 стран (первое место в этом индексе как самые некоррумпированные делят Дания и Новая Зеландия, последнее, 180-е, занимает Сомали, а Россия – 137-е, между Парагваем и Угандой).

Администрация Барака Обамы попыталась изменить внешнеторговый вектор посредством создания Транстихоокеанского партнерства – торгового соглашения 12 стран АТР исключая Китай. Оно вступило в силу в декабре 2018 года, но уже без США. На третий день после вступления в должность президента Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из ТТП, которое он назвал “плохой сделкой” и “грабежом нашей страны”.

The Wall Street Journal написала тогда, что этим шагом Трамп накажет прежде всего своих собственных избирателей: США – крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции, а страны АТР – крупнейшие ее потребители. Американская федерация фермеров ожидала от ТТП могучего импульса. По ее оценке, доходы американских фермеров выросли бы за счет снижения таможенных барьеров на 4,4 миллиарда долларов в год. Членство в ТТП создало бы более 40 тысяч новых рабочих мест. Но у президента свое, специфическое понимание устройства мировой экономики.

Политика Трампа в отношении Китая с самого начала отличалась спонтанностью и непоследовательностью. В декабре 2016-го избранный, но еще не вступивший в должность Дональд Трамп неосторожно снял трубку, когда ему позвонила президент Тайваня Цай Инвэнь. Но уже в феврале он исправился и заверил Пекин, что США придерживаются политики “одного Китая”. В апреле, убежденный в своем умении “ладить” с иностранными лидерами и заставлять их уважать Америку, президент принимал Си Цзиньпина в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго. Председатель Си очаровал его. Он оказался “отличным парнем” и к тому же обещал “помочь с Северной Кореей”.

Моралью строгой президент Трамп председателю Си не докучал. Если администрация Обамы еще произносила для приличия такие выражения, как “права человека”, “ценности демократии” и “гражданские свободы”, из лексикона нынешней команды они начисто исчезли.

Переговоры двух лидеров в Осаке. 2019 год. Фото пресс-службы Белого Дома

Однако требование Вашингтона пересмотреть условия двусторонних торговых отношений не встретило сочувствия в Пекине. Когда пряник не подействовал, Трамп взялся за кнут. В марте 2018 года он повысил тарифы на ряд статей китайского импорта. Китай ответил симметричными мерами. Началась торговая война. Расплачивался за военные действия американский потребитель. Уже в конце марта того же года Трамп дал указание подчиненным изучить возможность возвращения в ТТП. При этом он потребовал

“существенно лучших” условий для США. Однако члены ТПП отнеслись к перспективе новых переговоров без энтузиазма.

Развернувшиеся с июня 2019 года массовые акции протеста в Гонконге стали для администрации Трампа новым рычагом давления на Китай. Конгресс подавляющим большинством голосов принял, а президент подписал Закон о правах человека и демократии в Гонконге. Документ обязывает Госдепартамент раз в год подтверждать автономный статус Гонконга. Если Госдеп сочтет этот статус нарушенным, правительство США должно пересмотреть режим специальных торговых и визовых преференций для Гонконга. Китайский МИД назвал этот шаг “грубым нарушением международного права№ и №серьезным впешательством во внутренние дела Китая№. Пекин в ответ ввел санкции в отношении нескольких американских неправительственных организаций, поддержавших закон, и запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

1 декабря канадские власти по запросу США арестовали финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по обвинению в нарушении антииранских санкций. Президент Трамп с подкупающей откровенностью заявил тогда, что мог бы снять обвинения, если Китай пойдет на уступки в торговой войне. Решение о депортации пока не принято.

15 января 2020 года Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали перемирие в торговой войне – так называемое “соглашение первой фазы”, за которой должны были последовать и другие. США снизили таможенные тарифы на ряд китайских товаров (но далеко не на все). Китай согласился в ближайшие два года закупить американской сельхозпродукции и автомобилей на 200 миллиардов долларов и “усилить защиту” интеллектуальной собственности. Сообщая о заключении сделки, президент заявил, что американо-китайские отношения хороши как никогда, и сравнил их с партией в шахматы или покер “мирового класса”.

В том же месяце появились сообщения о быстром распространении по миру “уханьского вируса”. Поначалу Дональд Трамп отнесся к этой новости легкомысленно. 22 января в Давосе он отрицательно ответил на вопрос, существуют ли опасения, что заражение коронавирусом перерастет в пандемию.

- Поговаривают, что Китай, возможно, не демонстрирует надлежащей прозрачности. Вы уверены, что мы знаем от Китая все, что нужно знать?

- Уверен. У меня отличные отношения с президентом Си.

31 января Вашингтон закрыл въезд из материкового Китая всем негражданам США. Граждане направлялись в двухнедельный карантин. 4 февраля в своем ежегодном послании Конгрессу “О положении страны” Дональд Трамп заверил американцев, что волноваться совершенно не о чем.

“Мы координируем свои действия с китайским правительством и работаем в тесном взаимодействии над вспышкой коронавируса в Китае. Моя администрация предпримет все необходимые шаги, чтобы уберечь наших граждан от этой угрозы”.

10 февраля президент заявил на своем предвыборном ралли в Нью-Гэмпшире:

“И кстати, вирус. Теоретически к апрелю, когда немного потеплеет, он как по волшебству исчезнет. Надеюсь, так оно и будет”.

28 февраля на ралли в Южной Каролине Дональд Трамп сказал, что коронавирус – новая уловка демократов, не способных победить его в честной борьбе.

“Теперь демократы политизируют коронавирус. Вы это знаете, верно? Коронавирус. Они политизируют его… Это их новый обман. Но вы знаете, что мы сделали нечто изумительное. У нас всего 15 случаев в огромной стране, и благодаря тому, что мы приняли ранние меры, если бы мы их не приняли, их было бы гораздо больше”.

Спустя несколько часов в США от коронавируса скончался первый пациент.

Скриншот запрещенной в КНР видеоигры Coronavirus Attack

Между тем эксперты обвинили администрацию Трампа в том, что торговая война с Китаем стала причиной нехватки самого необходимого медоборудования и медикаментов. США импортируют из Китая половину нужных им средств индивидуальной защиты, а также спецодежду врачей и медсестер, хирургические простыни, градусники, дыхательные маски, томографы и многое другое, включая лекарства, на которых написано, что они сделаны в США, но сделаны они из китайских ингредиентов.

До начала торговой войны таможенные пошлины на эти товары были ничтожными. Во многих случаях – например, на аппараты искусственной вентиляции легких – их не было вообще, и это особенно возмущало президента. Когда тарифы повысились до 25 процентов, китайские производители просто нашли другие рынки сбыта.

Лишь 18 марта Трамп назвал коронавирус “невидимым врагом”, которому объявлена война. С этого момента Вашингтон стал упорно обвинять Пекин в сокрытии информации о вспышке коронавируса, а Всемирную организацию здравоохранения – в том, что она пошла на поводу у китайских властей. Вот как выглядит американский нарратив в исполнении госсекретаря США Майка Помпео:

“Прошло уже 128 дней (выступление Помпео датировано 6 мая. – В. А.) с тех пор, как китайский врач Ай Фэнь, директор отделения неотложной помощи Центральной больницы Уханя, поделилась в интернете информацией о пациенте с вирусным заболеванием, похожим на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Ее коллега, доктор Ли Вэньлян, поделился этим отчетом доктора Ай в интернете с коллегами-медиками.

На следующий день, 31 декабря, региональные чиновники здравоохранения в Ухане сообщили, что они лечат десятки пациентов с неизвестной вирусной пневмонией. А через несколько дней китайские чиновники задержали доктора Ли и еще семерых человек за “распространение ложных утверждений в интернете”.

Тогда Китай увидел, что в стране назревает кризис общественного здравоохранения. Власти знали об этом. Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей во всем мире. Китай мог бы избавить мир от глобального экономического кризиса. У него был выбор.

Но вместо этого Китай скрыл вспышку болезни в Ухане. Его Национальная комиссия здравоохранения приказала уничтожить образцы вируса 3 января. В КНР “исчезли” отважные китайские граждане, поднявшие тревогу. Правительство дало задание своим органам пропаганды осуждать тех, кто вежливо призывал к простой прозрачности”.

Спустя две недели в риторике Помпео появились новые мотивы:

“С 1949 года в Китае правит жестокий авторитарный режим, коммунистический режим… Мы сильно недооценили степень идеологической и политической враждебности Пекина к свободным странам… Реакция КПК на вспышку COVID-19 в Ухане ускорила достижение нами более реалистичного понимания коммунистического Китая”.

Так война из торговой стала идеологической. Теперь в Вашингтоне вспомнили и об угнетенных уйгурах, и об автономии Гонконга. Директор ФБР Кристофер Рэй в недавнем интервью Fox News заявил: “Нет на свете страны, которая представляла бы более серьезную и более всеобъемлющую угрозу инновациям, экономической безопасности и демократическим идеям Америки, чем Китай”.

Помпео в Пекине. 2018 год. Фото: state.gov

Но горькая правда состоит в том, что американцы и Запад в целом десятилетиями были готовы закрывать глаза и на угрозу, и на репрессии, и на природу китайского режима, коль скоро этот режим поставлял им дешевые товары. Они не задумывались о том, что эти товары произведены в условиях потогонной системы, что работники, обеспечивавшие их комфорт, лишены элементарных гражданских свобод. Они – мы все – были слишком снисходительны ко злу.

Теперь остаются санкции и облегчение иммиграции для гонконгцев. Что касается иммиграции, Китай будет только рад избавиться от смутьянов. А по поводу закона о санкциях, только что принятого Конгрессом США, “Жэньминь жибао” опубликовала иронический комментарий, суть которого сводится к тому, что равноценного Китаю делового партнера у США просто нет.

“Американским компаниям действительно сложно будет найти в мире второй Китай”, – пишет анонимный автор. И ссылается на недавнее сообщение агентства Bloomberg, в котором сказано, что, несмотря на призывы Трампа свернуть сотрудничество с Китаем и удорожание фрахта в связи с пандемией коронавируса, грузоперевозки из Китая в США идут полным ходом.