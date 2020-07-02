Четверг, 2 июля 2020

Церковный суд Екатеринбургской епархии постановил лишить священного сана схиигумена Сергия (Романова), который отрицал опасность коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя суда, митрофорного протоиерея Николая Малету.

По его словам, решение принято в связи с нарушением Сергием священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов.

Как рассказал Малета, во время разбирательств по делу Сергия в суд стали поступать обращения от людей, которые утверждают, что являются свидетелями “жесткого обращения с детьми”, которые воспитываются в Среднеуральском женском монастыре. “Не располагая возможностями для всестороннего исследования и сбора доказательств, Епархиальный церковный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование, чему Екатеринбургская епархия окажет содействие”, – добавил священник.

Теперь решение церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл. Сергий имеет право подать апелляцию в общецерковный суд в Москве.

В середине июня стало известно, что Сергий занял Среднеуральский женский монастырь, основателем которого он был. К охране монастыря были привлечены “казаки”, его покинула игуменья Варвара (Крыгина). Схиигумен вернулся к служению, несмотря на то, что епархия объявила таинства, совершаемые им, недействительными. Конфликт между насельниками монастыря и епархией продолжается до сих пор.

27 июня сторонники Сергия напали на съемочную группу тележурналистки Ксении Собчак, которая приехала в Среднеуральский монастырь снимать фильм о нем.

Первое заседание епархиального суда состоялось 15 июня. На нем схиигумен выступил с заранее заготовленной речью, после чего покинул заседание. Тогда суд перенесли на 26 июня, а затем, когда Сергий не явился на это заседание, – на 3 июля.

В апреле епархия запретила Сергию проповедовать и делать публичные высказывания, после того как он выступил в монастыре с антисемитской речью. Он отрицал пандемию коронавируса и обвинил “богоборческие власти” в закрытии храмов. “Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы – выселить их по выбору в республику Биробиджан, или на остров Мартиника, или на остров Спиналонга”, – сказал он.

Из-за этих высказываний на Сергия составили протокол о распространии заведомо ложной информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП). ЦПЭ также усмотрел в его высказываниях признаки возбуждения ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП) и направил материалы в прокуратуру.

В конце мая епархия запретила схиигумена в служении и предписала ему отправиться в Иоанно-Богословский мужской скит монастыря Святых царственных страстотерпцев. В видеообращениик к патриарху Кириллу Сергий отказался подчиниться решению епархии и остался в Среднеуральском монастыре. “Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией”, – сказал он.

Сергий получил известность как лидер секты “царебожников”, считающих Мессией императора Николая II, и духовник бывшего крымского прокурора, депутата Госдумы Натальи Поклонской. Сама Поклонская это отрицает.