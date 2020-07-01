Среда, 1 июля 2020

3 июля 1940 года советские войска завершили оккупацию Бессарабии и Северной Буковины.

26 июня 1940 года Вячеслав Молотов вручил румынскому послу в Москве Георге Давидеску заявление советского правительства с требованием передать СССР Бессарабию и северную часть Буковины в границах согласно приложенной карте. 27 июня 1940 года Румыния объявила всеобщую мобилизацию, но после того как Германия отказала ей в военной поддержке, вынуждена была уступить силе.

В Берлине были возмущены, что Сталин, помимо Бессарабии, обговоренной в секретном протоколе к пакту Молотов – Риббентроп, захватил и Северную Буковину, о которой в 1939 году речи не шло и которая никогда не входила в состав Российской империи. К тому же в Северной Буковине проживало значительное по численности немецкое меньшинство (8 процентов населения). Однако Гитлер, только что разделавшийся с Францией и имевший планы быстро подготовить морской десант для высадки на Британских островах, летом 1940 года не был готов воевать с Советским Союзом. Поэтому в Берлине пока посоветовали Бухаресту отступить, пообещав в будущем посодействовать возвращению утраченных территорий.

28 июня Красная Армия начала оккупацию Бессарабии и Северной Буковины. На ее полное завершение потребовалось шесть дней. Операция затянулась до 3 июля из-за низкой дисциплины марша и частых поломок техники. Жительница Бессарабии художница Евфросиния Керсновская, депортированная 14 июня 1941 года и проведшая в советских лагерях 15 лет, так вспоминала приход Красной Армии:

“По дороге через село проходили грязные, защитного цвета бронемашины, танкетки… То тут, то там стояли у обочины, и измазанные бойцы что-то починяли. Черные лужи смазочного масла виднелись на дорожной пыли. Одна машина вышла из строя против нашего дома. Из нее текло что-то черное, а парни, подталкивая друг друга локтями, хихикали и острили: “…как овечки: где стал, там и лужа…” Они, шушукаясь, подталкивали уже немолодого мужичка, пока тот наконец не шагнул вперед и не спросил: “Что же это вы, ребята? Только границу перешли и сразу – на ремонт?”

Механик буркнул сквозь зубы: “Мы уже три месяца в походе…”

За Сорокским мостом, на подъeме, метрах в 50 выше моста, под откосом лежала перевeрнутая автомашина. Рядом с нею – труп солдата, покрытый плащ-палаткой. Лицо под каской. На обочине сидел с унылым видом солдат с винтовкой.

- Как это случилось? – спросила я.

- Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?

Я удивилась: какие же это “горы”? Маленький уклон!”

Румынские войска и беженцы ушли за Прут. Советские войска не встретили сопротивления. Часть украинского и русского населения даже приветствовала Красную Армию. Румынское большинство населения и другие этнические меньшинства встретили “освободителей” настороженно, но активного сопротивления не оказывали. Большинство непримиримых противников Советов предпочли отступить вместе с румынской армией.

Но очень скоро меры оккупационных властей весьма основательно восстановили против советской власти большинство населения бывших румынских провинций. Основная часть Бессарабии была включена в состав образованной 2 августа 1940 года Молдавской ССР, в которую также вошла из состава Украины часть территории Молдавской АССР, существовавшей на левом берегу Днестра. Остальная территория Бессарабии вошла в состав Украины в качестве новообразованной Аккерманской области, в марте 1941 года переименованной в Измаильскую, и части территории Одесской области. Северная Буковина также была включена в состав Украины в качестве новообразованной Черновицкой области.

Досмотр румынских солдат на новой границе

23 июня 1990 года комиссия Верховного Совета Молдавской ССР пришла к заключению, что “Бессарабия и Северная Буковина всегда были составными частями государства Молдова, созданного в XIV веке на территории предков румын – гето-даков” и что “ультимативные ноты Советского правительства, направленные Румынии 26 и 27 июня 1940 г., противоречат нормам международного права и являются примером политики имперского диктата. Решение об оккупации Северной Буковины является красноречивым примером экспансионистской политики, которую постоянно проводило сталинское правительство”. Также в заключении комиссии говорилось, что “28 июня 1940 г. СССР оккупировал силой оружия Бессарабию и Северную Буковину вопреки воле населения этого края” и что “с установлением в Бессарабии и Северной Буковине сталинского советского режима в этих регионах были совершены против человечества преступления: массовые убийства, ссылки, организованный голод”.

Насильственная коллективизация, закрытие церквей, дефицит товаров и репрессии против интеллигенции и представителей имущих классов довольно быстро настроили население против новой власти. Еще летом 1940 года из Бессарабии было депортировано в Сибирь и Казахстан 8 тысяч человек. А весной и летом 1941 года из Бессарабии и Северной Буковины было депортировано около 31,5 тысяч “антисоветских элементов”.

Многие жители стремились бежать в Румынию, но встречали на своем пути пули советских пограничников.

1 апреля 1941 года первый секретарь Компартии Украины Никита Хрущев сообщал Сталину:

“Часть крестьян ближайших четырех сел Глыбокского района Черновицкой области направилась в районный центр – село Глыбокое (ныне – Глыбокая. – Б.С.) с требованием отправить их в Румынию. Толпа насчитывала около одной тысячи человек, преимущественно мужчины. В середине дня 1 апреля толпа вошла в село Глыбокое, подошла к зданию райотдела НКВД, некоторые несли кресты, было одно белое знамя (которое, как объяснили сами участники этого шествия, должно было символизировать мирные намерения). На одном кресте была приклеена надпись: “Смотрите, братцы, это те кресты, которые покалечили красноармейцы”. У участников толпы оружия не замечено. После того, как у здания райотдела НКВД объяснили незаконность подобного сбора в погранполосе и потребовали разойтись, толпа растаяла. Некоторые подходили к зданию райисполкома с той же просьбой: отправить в Румынию.

В селе Глыбоком, расположенном в 15-16 километрах от границы уже находятся первый секретарь обкома партии, председатель облисполкома, начальник УГБ и другие областные работники, из города Черновиц туда послали преданных нам людей из местного населения, знающих румынский язык.

К вечеру 1 апреля пришедшие в село Глыбокое постепенно разошлись.

Начальник УГБ дал указание арестовать подстрекателей, что и было сделано сегодня ночью.

Два дня тому назад несколько групп крестьян с таким же требованием приходили в райисполком Сторожинецкого пограничного района. Выяснилось, что их подстрекали кулаки и гардисты (члены румынской праворадикальной организации “Железная гвардия”. – Б.С.). Выявленные подстрекатели по Сторожинецкому району арестованы.

Сегодня в Черновицкую область выезжает тов. Бурмистренко.

Около 19 часов 1 апреля толпа в 500-600 человек в Глыбокском районе пыталась прорваться в Румынию. Пограничники открыли огонь. В результате, по предварительным данным, около 50 человек убито и ранено, остальные разбежались. За границу никто не прорвался”.

Иосиф Виссарионович был вполне удовлетворен тем, что в Румынию никто не ушел, но в тот же день, 2 апреля, по-товарищески покритиковал Никиту Сергеевича: “Из Вашего сообщения не видно, какова национальная принадлежность крестьян, желавших уйти в Румынию, есть ли среди них украинцы, какой процент? Вообще из Вашего сообщения видно, что работа у Вас в приграничных районах идет из рук вон плохо. Стрелять в людей конечно можно, но стрельба не главный метод нашей работы. Объясните слово “гардисты”. Жду от вас ответа”. В том смысле, что тебе, Никита, все бы стрелять да стрелять. А где, понимаешь, политико-воспитательная работа. Да и подстрекателей надо было бы заранее выявить и арестовать.

Хрущев слово “гардисты” объяснил в ответной шифрограмме в ночь со 2 на 3 апреля 1941 года: “Сообщаю, что крестьяне, желавшие уйти в Румынию, по национальности являются румынами, украинцев среди нет. (В Глыбокском районе даже в 2001 году румыны составляли 52,6% населения, а украинцы – 46,8%, но маловероятно, что среди пытавшихся прорваться в Румынию совсем не было украинцев. – Б.С.)

Слово “гардисты” в точном переводе означает “гвардия”. Так в последнее время называет себя партия “Железная гвардия”.

Ваше замечание о слабости нашей работы в приграничных районах правильно. Для улучшения работы в Черновицкую область вчера выехал Бурмистренко”. (РГАСПИ, фонд 558, опись 11 (фонд И.В. Сталина), дело 59, лл. 5-7).

С началом Великой Отечественной войны большинство жителей Бессарабии и Северной Буковины, призванных в Красную Армию, предпочли сразу же сдаться румынским войскам (в лагеря военнопленных их не помещали, как румынских граждан). В годы Великой Отечественной войны в Бессарабии партизанского движения не было. А из 2892 человек, участвовавших в советском партизанском движении на территории левобережья Днестра, включенного в состав Молдавской ССР, этнических молдаван было только семеро. Все это говорит в пользу того, что “освобожденные” летом 1940 года жители Бессарабии и Северной Буковины были этому не слишком рады.