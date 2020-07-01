Среда, 1 июля 2020

Ориентировка на Синченко с донецкого телевидения

Бежавший из плена “ДНР” 25-летний украинец Григорий Синченко снова пойман боевиками, сообщила “Укринформу” его мать Татьяна Гулевская.

Как написал Гулевской адвокат пленного, его поймали 29 июня. “Во время плена его сильно пытали. На фото, которое показывали по местному телевидению спецслужбы, на лице Григория видны следы ожогов. Могу себе представить, что его ожидает сейчас”, – сказала Гулевская.

Как сообщила Гулевская, представители “МВД ДНР” предупредили ее мать, которая живет в Донецке, что “свободы Григорию не видеть, как и жизни”.

По слова матери пленного, более недели тому назад “спецслужбы ДНР” арестовали ее дочь и “выбивали” из нее сведения о том, где может находиться ее брат. После повторного задержания Синченко его сестру отпустили.

Синченко – уроженец Донецка, бывший студент-политолог Таврического университета в Симферополе, инвалид III группы. После аннексии Крыма он отказался продолжать учебу и переехал в Херсон. Затем, как рассказывала Гулевская телеканалу “112 – Україна”, он вернулся в родной город, чтобы собрать справки для подтверждения инвалидности, и там присоединился к украинским партизанам.

Первый раз Синченко задержали в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвинили в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки местного мобильного оператора “Феникс”. Как рассказывала Гулевская, его подвергали пыткам, в том числе током, подвешивали к потолку за вывернутые руки, били так, что у пленного разорвалось легкое.

Сенченко был освобожден в результате обмена пленными, который прошел 27 декабря 2017 года. Он поселился в Харькове.

По утверждению Гулевской, некоторое время спустя ее сын вернулся в Донецк через Россию. 27 сентября к бабушке Синченко и его матери, которая в то время была в Донецке, приходили сотрудники “УБОПа” и “МГБ”. Когда они были у бабушки бывшего пленного, мать успела сказать сыну, чтобы он ушел. Впоследствии Синченко изготовил взрывчатку и взорвал сотовую вышку “Феникса”, утверждает мать пленного.

Базовая станция “Феникса” была взорвана в Донецке утром 27 октября 2017 года. Через некоторое время на YouTube появилось видео инцидента.

В конце ролика показана рука оператора в перчатке, держащая лист бумаги: на нем было написано, что взрыв был совершен, чтобы привлечь внимание к “бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ”. “Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи”, – говорилось в послании диверсанта.

По утверждению Гулевской, ее сын причастен и к другим партизанским акциям на территории “ДНР”.

Через несколько дней после взрыва Гулевская потеряла связь с сыном. Боевики схватили его 31 октября – в этот день его, до крови избитого, привезли на обыск в квартиру бабушки. Синченко удерживали в “ИВС” в Донецке.

22 мая Гулевская сообщила, что ее сын бежал.