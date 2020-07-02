Четверг, 2 июля 2020

Прокурор Наталья Мелещеня на прениях во 2-м Западном окружном военном суде попросила приговорить к 6 годам колонии псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщает “Север. Реалии”.

Кроме того, прокурор попросила запретить Прокопьевой в течение 4 лет после освобождения заниматься журналистикой. Приговор Прокопьевой огласят 6 июля в 12 часов.

Между тем в Москве на Лубянской площади начались одиночные пикеты солидарности с Прокопьевой. Полицейские задержали 16 человек, в основном журналистов, сообщает один из них, спецкор “Новой” Илья Азар. Как пишет “Новая газета”, задержали также журналистку “Медузы” Кристину Сафонову, пресс-секретаря “Открытой России” Константина Фомина, журналистов “7×7″ Софью Крапоткину и Максима Полякова.

Судебный процесс по делу Прокопьевой начался 16 июня. Выездные заседания проходят в Псковском облсуде. Дело рассматривает коллегия из трех судей под председательством Андрея Морозова.

Прокопьеву преследуют в связи с ее выступлением в эфире программы “Минутка просветления”, вышедшей на “Эхе Москвы во Пскове” в конце прошлого года. Прокопьева прокомментировала взрыв, который 31 октября совершил в УФСБ по Архангельской области 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка указала, что государство само воспитало поколение граждан, которые борются с ним. “То есть это не что-то личное – это вполне себе политическое действие, – заметила Прокопьева. – Теракт как метод политической борьбы – не зря многие тут же вспомнили народовольцев”.

Журналистке инкриминирована часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма через СМИ; от 5 до 7 лет).

Прокопьева не признала вину. В последнем слове она напомнила суду о фундаментальном значении свободы слова для демократии. По ее словам, “ограничение прав и преследование инакомыслия” может привести к “концлагерям и расстрелам”, и роль независимой журналистики заключается в том, чтобы “вовремя забить тревогу”. “Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет”, – подчеркнула журналистка.

В основу обвинения легли две психолого-лингвистические экспертизы, первую из которых провел в январе 2019 негосударственный Южный экспертный центр, а вторую в апреле нынешнего года сделал Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста. В первый раз эксперты пришли к выводу, что журналистка хотела сформировать у читателей позитивное отношение к архангельскому террористу, якобы называя его борцом с “репрессивным” государством, современным “народовольцем”, защитником прав и свобод граждан, “жертвой” политики нынешней власти. По мнению экспертов, это также выразилось в рассуждениях журналистки о “благородных мотивах” и “высокой цели” Жлобицкго. В действительности в статье Прокопьевой таких выражений, кроме слов “репрессивное государство”, нет.

Согласно выводам второй экспертизы, в тексте Прокопьевой есть лингвистические признаки “оправдания разрушительных действий”.

Между тем в октябре прошлого года стало известно, что несколько проведенных по запросу защиты Прокопьевой экспертиз не выявили в ее тексте признаков оправдания терроризма.

Показания на следствии дали трое чиновников регионального управления Роскомнадзора, в том числе его руководитель Дмитрий Федоров, главред “Эха Москвы во Пскове” Максим Костиков, главный редактор “Псковской ленты новостей” Александр Савенко. Допросили также нескольких читателей, оставшихся недовольными статьей, в том числе депутата Островского района от партии “Коммунисты России” Вячеслава Евдокименко, доцента кафедры отечественной истории Псковского госуниверситета Максима Васильева и двух учителей истории. В деле также фигурируют показания двоих недовольных читателей – секретных свидетелей.

Об уголовном деле стало известно 6 февраля 2019 года, когда в доме Прокопьевой прошел обыск с участием спецназа. Силовики осматривали ее электронную технику. Следователь также пришел в студию “Эха Москвы во Пскове”, были изучены и изъяты файлы с рабочего компьютера Прокопьевой. После обыска журналистку отвезли на допрос в СКР, после чего отпустили под обязательство о явке.

4 июля прошлого года Росфинмониторинг включил Прокопьеву в список “террористов и экстремистов” – все российские банковские счета фигурантов этого перечня блокируются. 20 сентября Прокопьевой предъявили обвинение.

В середине марта нынешнего года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Прокопьевой. До этого дело передавалось в прокуратуру в конце 2019 года, но тогда ведомство вернуло его на доследование.