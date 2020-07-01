Среда, 1 июля 2020

США должны немедленно ввести новые санкции против из России из-за сговора российской военной разведки с талибами, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью CNBC.

“Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это прямо сейчас”, – сказала Пелоси.

30 июня The New York Times сообщила, что США получили новые даные, подтверждающие информацию о сговоре россиян с талибами, – сведения о переводах денег с банковского счета, подконтрольного ГРУ, на счет, контролируемый Талибаном.

1 июля газета передала, что посредником между ГРУ и талибами был некий наркоторговец Рахматулла Азизи. Он якобы мог передавать талибам деньги за убийство солдат международной коалиции, в том числе американцев. Как утверждается, спецслужбы смогли задержать часть его родственников, но сам Азизи предположительно бежал в Россию. По данным NYT, с Азизи держали связь представители войсковой части 29155 ГРУ – секретным подразделением, которое отвечает за политические убийства за рубежом.

В среду сенатор-демократ Боб Менендес, соавтор санкционного законопроекта DASKA, внес в Сенат законопроект о новых санкциях против России. В законопроекте предлагается заморозить активы Владимира Путина и российского министра обороны Сергея Шойгу, а также “иных представителей российской власти, причастных к действиям против американских или коалиционных военнослужащих в Афганистане”.

Кроме того, Менеднес предлагает ввести банковские ограничения в отношении российского оборонного сектора и расширить санкции против “российских олигархов, близких к Путину”.

Санкции, предложенные Менендесом, могут быть введены только в том случае, если глава Национальной разведки подтвердит, что российское правительство или его агенты заказывали убийство американских солдат в Афганистане.

Новые санкции предлагается включить в проект оборонного бюджета на 2021 год.

Впервые о сговоре ГРУ с Талибаном NYT сообщила 26 июня. В статье утверждалось, что одним из источников этой информации были допросы пленных боевиков.

Москва отрицает свою причастность к убийствам американских военных: кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что публикация NYT – “на сто процентов чушь”. Законопроект Менендеса он прокомментировал так: “В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого”.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь утверждает, что ни ему, ни вице-президенту не докладывали о сговоре ГРУ и талибов.