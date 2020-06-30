Вторник, 30 июня 2020

В Москве и Петербурге большинство участников плебисцита по поправкам к Конституции проголосовали против их принятия. Таковы окончательные данные экзит-поллов, которые проводили в двух столицах волонтеры кампании “НЕТ”.

Согласно этим данным, в Москве за поправки проголосовали 44,91 процента опрошенных, против – 54,89 процента. В Петербурге голоса за изменение Конституции отдали 36,69 процента респондентов, а против – 63,07 процента. В обоих городах бюллетени испортили 0,2 процента голосовавших.

Между тем в Центризбиркоме объявили, что по итогам обработки 99,97% протоколов за проголосовали 77,92 процента участников плебисцита, против – 21,26.

Официальная явка составила 65 процентов.

На Пушкинской площади в Москве в среду вечером прошла акция противников поправок “Нет вечному Путину”. По оценке корреспондента “Граней”, там собрались около 100 человек. Пикетчики с плакатами вставали у памятника Пушкину.

Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру

Юлия Галямина

Как сообщает “Север. Реалии”, около 100 противников поправок вышли на Дворцовую площадь в Петербурге. Они держали в руках плакаты и старую версию Конституции. Людей с площади вытеснили полицейские, росгвардейцы и коммунальщики, нескольких человек задержали.

Проголосовать можно было досрочно – плебисцит продолжался с 25 июня по 1 июля. По всей стране участвовать в голосовании принуждали бюджетников и сотрудников предприятий. По информации “Медузы”, в администрации президента рассчитывали на явку в 55 процентов и на то, что за путинские поправки проголосуют 60-65 процентов избирателей.

Некоторым избирателям при досрочном голосовании удавалось отдать свой голос несколько раз: так, журналист Павел Лобков сделал это дважды, а жительница Израиля Яэль Ильински проголосовала дистанционно и в российских консульствах четырежды.