Среда, 1 июля 2020

Комментаторы путинских поправок уже достаточно написали о наиболее позорных аспектах изменений российской Конституции – от “обнуления” до “государствообразующего народа”. Однако и сами поправки, и всенародное голосование по ним затаскивают Россию в самую настоящую “государствообразующую” ловушку, из которой никому так просто не удастся выбраться даже после Путина.

Путин начал сооружать эту ловушку, еще когда присоединил Крым. Когда в Конституции Российской Федерации появилось упоминание двух субъектов федерации – Крыма и Севастополя, которые были отторгнуты от соседней Украины и одновременно упоминаются в ее Конституции. Однако решение об этом присоединении принималось Федеральным собранием и президентом России, а не народом. И можно было представить себе хотя бы теоретически, что после краха авторитарного режима и после соответствующего решения Конституционного суда уже настоящий, а не марионеточный российский парламент без особых проблем изменит Основной закон и никакого Крыма с Севастополем там не останется. Глава 3 Конституции, подвергшаяся путинской обработке, как известно, может изменяться Федеральным собранием без референдума.

Однако теперь в эту самую главу почти сразу же после перечня субъектов федерации с оккупированными Крымом и Севастополем вносится пункт 2.1. статьи 67, в котором указывается, что “действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются”.

Одобрение этой статьи на всенародном голосовании означает очень простую вещь. Даже после Путина, даже в случае победы демократии в России готовность нового российского руководства хотя бы начать переговоры о будущем статусе оккупированных территорий столкнется с мощным политическим противодействием, основанным на конституционной норме. Международная конференция по Крыму – “призыв к отчуждению части территории” России. А уж изъятие Крыма из списка субъектов федерации – прямое нарушение 67-й статьи, одобренной гражданами. Вы считаете, что это было сфальсифицированное голосование? Не верите в его итоги? Мы тоже. Но тогда нужно хотя бы спросить людей, согласны ли они с изменением Основного закона, с исключением из него Крыма и Севастополя.

А теперь просто представьте себе общероссийского голосование с ответом на вопрос “Поддерживаете ли вы исключение Крыма и Севастополя из числа субъектов Российской Федерации?”. Просто представьте себе его последствия для страны – при любом исходе. Представьте также, что итоги голосования в России и самом Крыму будут различаться. Например, россияне согласятся с исключением, а крымчане нет. Или наоборот – россияне не согласятся, а крымчане ответят “да”. Или хотя бы, что и в России и в Крыму согласятся, а в Севастополе ответят “нет”. И так далее. Любой из этих вариантов в демократической стране – прямая дорога к конституционному и политическому кризису, к гражданскому конфликту. Это уже будет история не про российско-украинские отношения, а про саму Россию.

И поэтому любой новый российский лидер, стыдливо отводя глаза, будет говорить что “Крым не бутерброд”. И одновременно этому новому лидеру и ради нормализации отношений России с внешним миром, и по запросу самого российского общества, как обычно, “прозревшего” после Путина, придется добиваться улучшения отношений с Украиной. А в Украине этого нового “друга и брата” будут спрашивать: чей Крым? И ни один украинский лидер не сможет пойти ни на какое улучшение отношений с Москвой, не столкнувшись с мощной оппозицией и противостоянием внутри страны. Это уже будет история не про российско-украинские отношения, а про саму Украину.

Есть ли выход из этого тупика? Тупики для того и конструируются, чтобы из них не было выхода. Каким может быть выход для двух государств, одно из которых оккупирует территорию другого и считает оккупированную территорию своей частью? Либо отказ оккупанта от оккупированной территории, либо вечное противостояние, либо исчезновение одного из противоборствующих государств с политической карты мира. Никаких других ответов история еще не давала.

Прекраснодушным мечтателям, которые продолжают думать, что с новой прекрасной Россией можно будет просто договориться без всяких проблем и для Москвы, и для Киева, и для самих жителей Крыма, я еще раз напомню, что путинская Конституция запрещает даже саму возможность начала консультаций о таких договоренностях.

Ловушка захлопнулась.