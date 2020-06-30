Вторник, 30 июня 2020

О действиях полицейского, сломавшего руку журналисту “Медиазоны” Давиду Френкелю на избирательном участке

Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Насколько вы знаете, материалы переданы в Следственный комитет. Но я хотел бы отметить, что понятно, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Иногда бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые, поэтому бывает.

Но знаете, есть случаи провокаций и против членов избирательных комиссий. К счастью, на пятимиллионный город таких случаев мало. Это не украшает город. Я уверен и надеюсь, что голосование пройдет нормально, спокойно, безопасно – это самое главное.

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