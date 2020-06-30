Вторник, 30 июня 2020

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание в стране семи телеканалов группы RT, сообщается на сайте совета.

Под запрет попали каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. Поводом для введения запрета стало то, что эти телепрограммы находятся под “фактическим управлением, владением и единоличным контролем” телепропагандиста и гендиректора МИА “Россия сегодня” Дмитрия Киселева, в отношении которого ЕС ввел санкции за подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Пост главного редактора RT занимает Маргарита Симоньян.

Сам Киселев заявил, что решение Латвии – это “показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией”. “Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак. Но, если говорить серьезно, то заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами”, – подчеркнул он.

Как отмечают в Нацсовете, контент, который распространяют запрещенные телеканалы, соответствует официальной позиции Кремля. Эти телеканалы, как и другие прокремлевские средства пропаганды, пытаются изобразить Латвию “несостоявшейся страной”, подчеркивается в заявлении совета.

Нацсовет обещает проинформировать другие страны ЕС о принятом решении и надеется, что запрет на вещание RT будет распространено на всю территорию Евросоюза. “Доказательства, которые мы получили, очень весомы, и мы будем просить всех регуляторов ЕС последовать нашему примеру и ограничить вещание RT на своей территории. Этим программам не место ни в Латвии, ни в Европейском Союзе”, – сказал председатель Нацсовета Ивар Аболиньш.

Это первый случай ограничения вещания RT в Евросоюзе. Ранее в странах Балтии вводились временные ограничения на вещание других российских телеканалов: в 2014 и 2019 годах в Латвии на 3 месяца запрещалось вещание телеканала “Россия РТР”, а в 2015 году суд в Литве на такой же срок приостановил вещание канала Ren TV Baltic.

В Британии в прошлом году национальный медиарегулятор Ofcom оштрафовал RT на 250 тысяч фунтов за то, что телеканал не смог соблюсти “должную беспристрастность” в семи новостных программах.