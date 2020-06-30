Вторник, 30 июня 2020

Фото: tvrain.ru

На Красной площади полиция задержала восьмерых активистов, выложивших своими телами число “2036″, сообщает “Дождь”. До 2036 года сможет остаться у власти Владимир Путин, если предложенные им поправки к Конституции будут приняты.

Задержаны муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люса Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев и Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

Задержанных доставили в отдел полиции “Китай-город”, сообщает “Правозащита Открытки”. Туда выехал адвокат проекта Оксана Опаренко.

В отделе полицейские применили силу к Котову. На видео, опубликованном Штейн, видно, как его сначала прижали головой к скамейке, а потом повалили на пол.

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— штейн (@shteyni) July 1, 2020

На фотографии, опубликованной Штейн, видно, что полицейский пытался придушить Котова.

Как сообщается в телеграм-канале “Бессрочный протест | Москва”, всех активистов в итоге отпустили из полиции без протоколов. “Александра Софеева уже завели в камеру и заставили снять шнурки с обуви, но затем, по его словам, кто-то позвонил в отдел и их начали отпускать”, – говорится в публикации.

18 апреля 1991 года похожую акцию устроила на Красной площади арт-группа “Э.Т.И.”, созданная в 1980-е годы художником Анатолием Осмоловским. Тогда акционисты выложили своими телами слово “хуй”. Таким образом они выразили протест против закона “О нравственности”, который предусматривал наказание в виде ареста на срок до 15 суток за мат в общественных местах.