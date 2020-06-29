Понедельник, 29 июня 2020

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял во вторник закон о национальной безопасности Гонконга, сообщает The South China Morning Post.

Документ единогласно одобрили все 162 члена ПК ВСНП.

Закон предусматривает наказания за четыре вида преступлений – терроризм, сепаратизм, подрывную деятельность и сговор с иностранными структурами, угрожающий национальной безопасности. По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Рассмотрение закона было начато комитетом в воскресенье. Как ожидается, во вторник во второй половине дня его обнародует агентство “Синьхуа”, а в среду он вступит в силу. В ближайшее время конституционный комитет Гонконга соберется для обсуждения ситуации.

Закон обеспечивает исполнение статьи 23 конституции Гонконга. В ней говорится, что автономия должна на законодательном уровне пресекать “измену, раскол, подстрекательство и подрывную деятельность” в отношении правительства в Пекине.

Закон вызвал волну критики на Западе: госсекретарь США Майк Помпео в мае осудил желание Пекина “единолично и безосновательно” распространить на Гонконг действие своих норм, касающихся национальной безопасности. Представитель ЕС по внешней политике и безопасность Жозеп Боррель также выразил озабоченность по поводу подготовки документа и подчеркнул, что вопрос о применении 23-й статьи конституции Гонконга должен быть решен в рамках консультаций с участием всех заинтересованных сторон. С осуждением намерения Пекина принять закон выступили также Британия, Канада и Австралия.

26 июня Помпео объявил о вводе визовых санкций против действующих и бывших членов Компартии Китая, нарушающих автономию Гонконга.

Летом прошлого года в Гонконге начались протесты против принятия законпроекта об экстрадиции преступников на материковый Китай. Акции собирали сотни тысяч, а иногда и миллионы жителей автономии. В октябре 2019 года власти Гонконга отозвали законопроект, но протесты продолжились – их участники стали требовать демократизации политической системы и сохранения автономии.