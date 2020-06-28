Воскресенье, 28 июня 2020

Мещанский райсуд Москвы арестовал на 20 суток активистку Анастасию Резюк, задержанную во время одиночных пикетов в поддержку фем-активистки Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии. Об этом сама Резюк сообщила “МБХ-медиа”.

Суд объявил ее виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). По словам Резюк, судья отказала ей во всех ходатайствах, в том числе о просмотре видео задержания.

Одиночные пикеты в поддержку Цветковой прошли в минувшее воскресенье в Москве и Петербурге. Всего в Москве задержали 43 человека, в Петербурге – троих пикетчиков.

Фото: t.me/socfemalt

27 июня более 50 российских СМИ, культурных и образовательных проектов объявили медиастрайк в поддержку Цветковой. Публикации о ней, в частности, выпустили “Медуза”, “7×7″, “Новая газета”, “РБК-стиль”, “Коммерсант”, ОВД-Инфо, платформа Change.org.

Цветкова – художница, фем- и ЛГБТ-активистка, живет в Комсомольске-на-Амуре. В прошлом была режиссером активистского театра-балагана “Мерак”. В постановках участвовали дети, и из опасений за их безопасность проект был закрыт. Об уголовном преследовании Цветковой стало известно в конце ноября прошлого года, когда у нее провели обыск. Затем активистку поместили под домашний арест, эта мера пресечения действовала в отношении нее до середины марта 2020 года, после чего Цветкову перевели под подписку о невыезде.

Цветковой инкриминирован пункт “б” части 3 статьи 242 УК (незаконное распространение порнографии через интернет). Дело завели из-за рисунков, которые она публиковала в ВК-паблике “Монологи вагины”. 9 июня ей предъявили обвинение.