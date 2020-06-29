Понедельник, 29 июня 2020

Отдел полиции № 3 Ростова-на-Дону распространил ориентировку о розыске 21-летнего местного жителя Александра Шуваева. Как сообщает 1RND.ru со ссылкой на документ, Шуваев подозревается в том, что 28 июня написал на здании школы № 53 “оскорбительные слова” в адрес Владимира Путина.

Эту надпись Шуваев, по версии полиции, нанес краской. Что именно он написал, не уточняется.

Вменяется ли Шуваеву какая-либо административная или уголовная статья, не уточняется. На сайте МВД в базе разыскиваемых Шуваев на момент написания новости не числится.

Это не первый случай в России, когда полиция ищет авторов надписей, критикующих Путина. Так, в ночь на 1 июня неизвестные выложили надпись “Путин вор” на сопке у поселка Агинское Забайкальского края. Глава поселка Андрей Дашин назвал случившееся “неприятным и глупым инцидентом”, а полиция стала разыскивать авторов надписи.