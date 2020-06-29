Понедельник, 29 июня 2020

В Петербурге на избирательном участке № 2191 полицейский Денис Дмитриев и бывший муниципальный депутат от “Единой России” Дмитрий Абрамов напали на корреспондента “Медиазоны” Давида Френкеля, полицейский сломал ему руку. Об этом сообщает само издание со ссылкой на журналиста.

По словам Френкеля, полицейский попытался удалить его с участка и сломал ему руку. “Мне заломили руку и ударили по ней кулаком”, – рассказал журналист. Он отметил, что с полицейским были “какие-то очень подозрительные наблюдатели”, один из которых наступил корреспонденту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку. “Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы”, – сказал Френкель.

Журналисту требуется операция. “У меня перелом средней плечевой кости, что-то такое. И мне сегодня, сейчас будут делать операцию. До понедельника я в больнице. Прогноз вроде нормальный. Восстановление руки до восьми недель”, – сказал он.

Френкель прибыл на участок из-за сообщения о попытке удалить члена комиссии с правом решающего голоса. Полицейские попытались выгнать журналиста и, когда он отказался уходить, сломали ему руку.

Обоих нападавших “Медиазоне” удалось установить по фотографиям.

ВК-страница Дениса Дмитриева

Чувак, который был "наблюдателем" и напал на Френкеля — бывший глава муниципального округа от Единой России (справа) https://t.co/dsHzZbn6jq pic.twitter.com/M9D7gwp3Ub

— Очиповочная фурфура (@dm_e) June 30, 2020

В петербургском управлении МВД отрицают, что сотрудник ведомства сломал руку журналисту. Там утверждают, что председатель участковой комиссии вызвал полицейских на участок для “оказания содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии”. Прибывшие полицейские, по версии МВД, “в установленном законом порядке” удалили журналиста с участка, при этом никаких жалоб на их действия якобы не поступало.

По утверждению председателя УИК № 2191 Валентины Ландышко, Френкель “агрессивно отреагировал” на просьбу зарегистрироваться в журнале присутствующих на участке, из-за чего полицейские “пытались его усмирить”. “Он пытался фотографировать лица полицейских, чему те сопротивлялись. Он также препятствовал избирателям, которые пытались получить бюллетени. Я попросила полицию вывести этого человека, так как он оскорблял присутствующих и неадекватно себя вел. Когда его попытались отодвинуть от столов, где он мешал избирателям, он упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую”, – сказала Ландышко. Она также отрицает, что к журналисту применяли силу.

В Петербургской общественной палате сообщили, что не выдавали Абрамову – второму участнику нападения – направления на наблюдение. Руководитель аппарата палаты Андрей Малков подчеркнул, что направления наблюдателям в Петербурге уполномочена выдавать только его организация. Абрамов – бывший глава петербургского муниципального округа “Дворцовый”.

Петербургское управление СКР начало доследственную проверку по факту нападения на Френкеля. Между тем адвоката “Апологии протеста” Ольгу Карачеву, которая хочет подать от имени Френкеля заявление о преступлении, не допускают в здание ведомства. Дежурный следователь сказал ей, что дал указания отделу СКР по Центральному району, чтобы “прояснить ситуацию”. “Сейчас какие-то неотложные меры проведут и меня примут. Но дверь у них закрыта, звонок отключен”, – отметила защитница.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что будет добиваться наказания для виновных в нападении на Френкеля. “Факт нападения на журналиста, выполняющего свою профессиональную журналистскую работу, возмутителен. К сожалению, это не очень удивительный факт, учитывая то состояние, в котором пребывает избирательная система Санкт-Петербурга”, – добавил он.