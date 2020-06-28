Воскресенье, 28 июня 2020

Американская разведка сочла недостоверной информацию о сговоре российского ГРУ с талибами, написал в твиттере президент США Дональд Трамп. По его словам, по этой причине информацию не стали доводить до него или вице-президента.

Трамп назвал публикацию The New York Times “еще одним надувательством, связанным с Россией”, и попыткой “выставить республиканцев в дурном свете”.

О возможном сговоре ГРУ и талибов с целью убийства американских военных газета сообщила 26 июня. По данным NYT, несколько месяцев назад американская разведка установила, что боевики движения “Талибан” и связанные с ними “вооруженные криминальные элементы” получили деньги от российских спецагентов за убитых американцев. Такая информация была, в частности, получена от пленных боевиков во время допросов. По данным газеты, спецоперация организована секретным подразделением ГРУ (войсковая часть 29155), которое отвечает за политические убийства за рубежом.

Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на сведения, полученные в ходе допросов боевиков, в результате сговора ГРУ и талибов погибли несколько американских военных.

Сколько именно американцев было убито по заданию ГРУ, неясно: в 2018 году в Афганистане были убиты 10 граждан США, в 2019-м – 16, в 2020-м – двое.

По данным WP, информация о сговоре поступила от американских сил спецопераций, базирующихся в Афганистане в составе международной коалиции. Сведения проверило и позже подтвердило ЦРУ.

Ответные действия обсуждались на встрече в Белом Доме, прошедшей в марте. В ней участвовал спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад: по сведениям WP, он настаивал на прямой конфронтации с россиянами, тогда как некоторые представители Совета нацбезопасности заняли более сдержанную позицию.

На прошлой неделе власти США предупредили о возможном сговоре Британию, пишет WP. Остальные партнеры США по коалиции в Афганистане не были проинформированы об этом.

В Совете нацбезопасности сообщили WP, что “оценка достоверности основных обвинений продолжается”.

В Талибане отрицают связь движения с иностранными разведками и заявляют, что после подписания мирного соглашения с США американцам “ничто не угрожает”.