Воскресенье, 28 июня 2020

Центральный райсуд Кемерова арестовал на 2 месяца по уголовному делу о хулиганстве участников проекта “Не будь инертным”, видеоблогеров Максима Лаврентьева и Сергея Каменских. Об этом сообщает бывший кандидат в мэры Кемерова Артур Сташ.

Лаврентьеву и Каменских инкриминирована часть 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Им грозит до 7 лет колонии. По информации Сташа, дело, по которому преследуют арестованных, связано с их конфликтом с нарушителями правил дорожного движения, произошедшим в ходе одного из рейдов по поиску незаконно припаркованных автомобилей. “Нарушители написали заявление – возбуждено уголовное дело”, – пишет Сташ.

Как сообщили в кемеровском управлении СКР, в апреле 2020 года блогеры увидели пенсионера МВД, припарковавшего автомобиль в неположенном месте, вызвали полицию и стали провицировать его на конфликт. Они якобы “вели себя агрессивно и провоцировали панику”. “Даже после прибытия полицейских злоумышленники продолжили вести себя агрессивно, распылив газ из баллончика в лицо 52-летнему водителю и его супруге. В результате потерпевшим были причинены ожоги роговицы глаз”, – заявляют в СКР. К тому времени, утверждают в ведомстве, на потерпевшего уже составили протокол и он вел себя неконфликтно

Движение “Не будь инертным” опубликовало видео рейда, который активисты провели у здания регионального управления ФСБ. На видео блогеры говорят водителю, что тот нарушает правила дорожного движения. Тот отобрал у блогеров камеру и стал убегать, а Лаврентьев распылил ему в лицо газ.

Блогеры заявили в отдел полиции “Центральный” о повреждении и похищении имущества, а 22 июня снова пришли туда и сняли очередное видео. Через два дня блогерам вернули камеру без записей.

Сотрудники регионального ЦПЭ провели у фигурнатов дела обыски и изъяли компьютеры, диски, флэшки и телефоны. 28-летний приятель блогеров, проводивший съемку во время конфликта с пенсионером МВД, проходит по делу подозреваемым. Ему мера пресечения пока не избрана.

27 июля стало известно о пропаже активистов проекта “Не будь инертным” – Лаврентьева, Каменских и Анатолия Садовина. По информации Сташа, с утра 26 июня до утра 28-го с Каменских и Лаврентьевым “в режиме особой секретности” проводились следственные действия, и только к 11 часам утра в воскресенье их привезли в суд.

Позже в сети появилось видео задержания одного из блогеров: силовики разбивают приставной лестницей окно на втором этаже и забираются по ней в квартиру.

Как можно предположить, приятель блогеров, о котором идет речь в сообщении СКР, – это Садовин.