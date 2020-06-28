Воскресенье, 28 июня 2020

Масштабы разлива дизельного топлива в Норильске пытаются замолчать, говорится в обращении объединения независимых СМИ “Синдикат-100″, которое публикует “Медуза”.

В “Синдикат-100″ входят в том числе “Новая газета”, “Эхо Москвы”, телеканал “Дождь”, интернет-журнал “7×7″, Znak.com, “Такие дела” и “Медуза”.

Объединение осудило действия сотрудников норильского аэропорта, которые помешали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину и экологу Greenpeace вывезти из города пробы грунта и воды. Они заявили, что разрешение на вывоз проб нужно получить у “Норникеля”, поскольку “Норникель” решает, что можно вывозить, а что нет”.

“В этой связи хотелось бы напомнить, что Норильск пока еще является городом в составе Российской Федерации. И на его территории должны действовать законы России”, – отметили в “Синдикате-100″. Объединение напоминает, что закон о гостайне запрещает засекречивать сведения о состоянии экологии, а за воспрепятствование законной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность.

В обращении говорится, что журналистов “Новой газеты”, которые приехали в Норильск, чтобы написать репортаж об экологической катастрофе, трижды пытались задержать. “Чего так боится “Норникель” и легшие под него местные силовики? Корпоративная этика “Норникеля” поставлена выше федеральных законов. Это что, корпоративный сепаратизм?” – задаются вопросом журналисты. Они требуют от СКР “разобраться, как (президенту “Норникеля”. – Ред.) Владимиру Потанину удалось построить на Таймыре отдельное государство со своими законами”.

Как пишет в понедельник “Новая”, с другого предприятия “Норникеля” – Талнахской обогатительной фабрики – техническую воду в тундру сливали как минимум 8 дней – с 20 по 28 июня. По ручьям она попадала в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода была загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. 28 июня, после того как место сброса отходов обнаружили журналисты “Новой”, рабочие “Норникеля” разобрали трубы, по которым шел сброс. В “Норникеле” заявили, что угрозы утечки отходов с фабрики нет, по факту их сброса в тундру проводится служебная проверка, а ответственных за это отстранили от работы.

29 мая на принадлежащей “Норникелю” норильской ТЭЦ-3 произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Часть его попала в грунт, реки и почву. МЧС сначала утверждала, что причиной аварии стал врезавшийся в резервуар с топливом автомобиль. В Норильской топливно-энергетической компании позднее заявили, что дело в просевших из-за таяния вечной мерзлоты сваях.

“Коммерсант” писал, что в Москве об аварии в Норильске узнали через полчаса. Между тем глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента утверждал, что в его ведомство о ней сообщили только через два дня.

СКР возбудил из-за катастрофы уголовные дела по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), 250 (загрязнение вод) УК. По ним проходят сотрудники ТЭЦ, в том числе арестованный начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. Мэру Норильска Ринату Ахметчину следственное ведомство предъявило обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК).

В Greenpeace разлив топлива назвали первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике и сравнили ее с разливом нефти с танкера “Эксон Валдиз” в 1989 году у берегов Аляски, ущерб от которого превысил 6 миллиардов долларов.