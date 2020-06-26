Пятница, 26 июня 2020

Американские военные с афганцами. Март 2019. Фото: J.Trent/U.S. Army

ГРУ предлагает афганским боевикам вознаграждение за убийство солдат международной коалиции, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, несколько месяцев назад американская разведка установила, что боевики движения “Талибан” и связанные с ними “вооруженные криминальные элементы” получили деньги от российских спецагентов за убитых американцев. Эти выводы основаны, в частности, на результатах допросов пленных боевиков. В прошлом году в Афганистане погибли 20 военнослужащих США – за какие из этих смертей ГРУ заплатило талибам, не уточняется.

По сведениям NYT, спецоперация организована секретным подразделением ГРУ (войсковая часть 29155), которое отвечает за политические убийства за рубежом. Как и где передавались деньги, не сообщается.

Президенту Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки; в конце марта ситуация обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности. Рассматриваются различные варианты ответа – от дипломатических демаршей до введения новых санкций против России, пишет газета. По ее сведениям, информация держалась в строгом секрете; лишь на этой неделе США поделились данными с Великобританией, на чьих военнослужащих в Афганистане также могут совершаться проплаченные покушения.

Американские официальные лица не комментируют эту информацию. Официальный представитель “Талибана” Забихулла Муджахид отрицает любые связи его движения с зарубежными разведками. Он назвал информацию NYT клеветнической. “Мы долгие годы занимались точечными убийствами, и делали это собственными силами, – заметил споксмен талибов. – Все изменилось после нашей сделки с американцами – их жизням ничто не угрожает, мы их не трогаем”.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, в свою очередь, что в Кремле не знают о подобных обвинениях. “Если их выдвинут, мы ответим на них”, – сказал Песков в ответ на запрос NYT.

Российское посольство в США назвало публикацию NYT фейком и пожаловалось на угрозы, опубликовав в своем твиттере несколько скриншотов. “Необоснованные анонимные обвинения Москвы в том, что она стоит за убийствами американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников посольств в Вашингтоне и Лондоне”, – говорится в сообщении.