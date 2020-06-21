Воскресенье, 21 июня 2020

Коллегия 2-го Западного окружного военного суда (председательствующий Роман Муранов, Юрий Чепелев и Сергей Кривошеев) на выездном заседании в Петербурге вынесла приговор по местному делу “Сети”. Как сообщает “Медиазона”, Виктору Филинкову назначено 7 с половиной лет общего режима, Юлию Бояршинову – 5 с половиной лет общего режима.

Оба политзека объялены виновными по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообщества), Бояршинов – также по части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатки).

У суда собрались протестующие. Они скандировали: “Антифашист – не террорист”, “Свободу политзаключенным”. Полицейские задержали у суда 30 человек, передает ОВД-Инфо.

В Москве у здания ФСБ на Лубянке также проходит акция против приговора по делу “Сети” и в поддержку Петра Верзилова. Она проводится в формате сменяемых одиночных пикетов. Полиция задержала не менее 15 человек.

В прениях, состоявшихся 17 июня, прокурор Александр Василенко попросил приговорить Филинкова к 9 годам общего режима, Бояршинова – к 6 годам такого же наказания.

Суд над фигурантами петербургского дела “Сети” с перерывом в несколько месяцев продолжался с 8 апреля 2019 года.

15 июня, перед прениями, в суде допросили фигурантов пензенского дела “Сети” Андрея Чернова и Василия Куксова. Оба сказали, что о “Сети” узнали только после задержания от сотрудников ФСБ.

На суде не удалось допросить сотрудников ФСБ, которые вели оперативное сопровождение дела и которых фигуранты обвиняли в пытках – они отказались участвовать в процессе, сославшись на длительные командировки.

Филинкова и Бояршинова задержали и отправили в СИЗО в разное время в конце января 2018 года. Первый из активистов в результате пыток оперативниками ФСБ дал признательные показания, которые уже вскоре, после вступления в дело адвоката Виталия Черкасова, дезавуировал. Филинкова били и пытали, в том числе током. Бояршинов первоначально обвинялся лишь по статье 222.1; по делу “Сети” его привлекли только в апреле 2018-го, после того как он отказался давать показания против других его фигурантов. Пыткам как таковым этот политзек не подвергался, однако в СИЗО для него создавали невыносимые условия.

Последующие несколько месяцев Бояршинов отрицал вину. Между тем на предварительных слушаниях по делу, открывшихся 20 марта 2019 года, политзек сделал заявление противоположного содержания и ходатайствовал о рассмотрении материалов в его отношении в особом порядке. При этом, отмечала адвокат Бояршинов Ольга Кривонос, сделку с прокуратурой ее клиент не заключал и показаний против других фигурантов дела не давал.

По утверждению прокурора, анархистская организция “Сеть” была создана для террористической деятельности, в организацию входили боевые группы в Петербурге, Пензенской области и других регионах. Участники “Сети”, сказал прокурор, разделяли анархистскую идеологию. По мнению обвинителя, целью анархистов было совершение терактов, посягательство на правоохранителей, убийства общественных деятелей – такими методами участники “Сети” якобы хотели посеять страх среди населениия и сформировать у него мнение о необходимости смены власти. “Начиная с некоторых регионов и заканчивая страной в целом”, – отметил обвинитель.

В 2016-2018 годах, заявил прокурор, Филинков приобрел огнестрельное оружие и вместе с другими членами “Сети” научился его использовать, а также “освоил практические приемы захвата зданий”. Бояршинов в свою очередь с июля 2016 года по 21 января 2018-го вместе с Игорем Шишкиным и другими участниками “Сети” “совершенствовал навыки владения оружием и оказания медицинской помощи” и также научился захватывать здания. Прокурор также упомянул “совместное собрание” членов “Сети”, после чего сказал, что Бояршинов приобрел дымных порох, который был у него изъят.

Обвинитель в своей речи на прениях также упомянул файлы из материалов дела, которые описывают предполагаемую террористическую организацию и “смысловое содержание “Свода Сети”. Чиновник упомянул сожжение этого документа и “отчеты”, которые якобы составлялись анархистами после тренировок и отправлялись с использованием шифрования.

Прокурор сказал, что считает непротиворечивыми показания фигурантов пензенского дела “Сети”, которые они дали до заявлений о пытках, а утверждения Филинкова о “физическом и психологическом давлении” со стороны сотрудников ФСБ “не нашли убедительного подтверждения”.

В петербургском деле “Сети” был еще один фигурант – бизнесмен Игорь Шишкин. Как и Филинков, он под пытками дал признательные показания против фигурантов как петербургского, так и пензенского дел “Сети”. Однако, в отличие от Филинкова, в дальнейшем он не только не отказался от показаний, но и заключил сделку с прокуратурой. 17 января 2019 года Московский окружной военный суд в особом порядке осудил 27-летнего Шишкина к 3 с половиной годам общего режима по той же части 2 статьи 205.4 УК. Подсудимый получил срок ниже нижнего предела. 14 марта приговор подтвердили в апелляции.

25-летний гражданин Казахстана Филинков – антифашист, левый активист, до ареста жил в Петербурге и работал программистом. Его жена Александра Замниборщ после ареста мужа получила убежише в Финляндии. 28-летний Бояршинов, тоже антифашист и левый активист, живший в Петербурге, до задержания работал промышленным альпинистом.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор по местному делу “Сети”. Пчелинцеву, Илье Шакурскому, Андрею Чернову, Максиму Иванкину и Михаилу Кулькову было назначено 18, 16, 14, 13 и 10 лет строгого режима соответственно, а Василию Куксову и Арману Сагынбаеву – 9 и 6 лет общего режима.