Среда, 24 июня 2020

США могут перебросить часть военных, которых планируется отозвать из Германии, в Польшу. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с польским президентом Анджеем Дудой в Белом Доме, сообщает Reuters.

“Это сильный сигнал для России”, – сказал Трамп.

Оба лидера анонсировали подписание соглашения об оборонном сотрудничестве, которое предусматривает переброску дополнительных американских сил в Польшу.

Дуда отметил, что польско-американские отношения переходят в “другую стадию” и американский военный контингент в его стране может увеличиться.

Трамп раскритиковал Германию за покупку углеводородов у России: “Германия платит России миллиарды долларов, чтобы приобретать российскую энергию. И через трубопровод. И что это значит? Вы тратите миллиарды долларов на Россию, тогда как мы должны защищать вас от России. Поэтому это… очень плохо”.

15 июня Трамп подтвердил, что намерен отозвать из Германии 9500 солдат, сократив таким образом американский контингент в стране до 25 тысяч человек.

В российском МИДе не исключают, что США могут нарушить основополагающий акт Россия-НАТО, заявил РИА “Новости” замминистра иностранных дел Александр Глушко. По его словам, в Москве “внимательно следят” за анонсами возможной передислокации американских военных из Германии в Польшу. “Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии, но и под углом соблюдения фундаментального положения основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил”, – сказал Грушко.

Чиновнику “очевидно”, что США могут нарушить договор. “Вашингтон последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, официально уведомив государства-участники о выходе из Договора по открытому небу, а раньше еще сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ”, – заметил Грушко. По его словам, о том, что нарушение договора – это “более чем реальные перспективы”, свидетельствуют заявления польских официальных лиц. По мнению Грушко, поляки считают, что “размещение на постоянной основе американских сил в Польше позволит совершить “апгрейд” положения Варшавы в НАТО – переместиться в натовский “бизнес-класс”.

Грушко пообещал внимательно следить за тем, “какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе”, и при необходимость принять “все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России”.