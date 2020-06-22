Понедельник, 22 июня 2020

Издателя “Медиазоны” и участника Pussy Riot Петра Верзилова арестовали на 15 суток по сфабрикованному делу о мелком хулиганстве, сообщил он в своем твиттере.

Верзилов объявлен виновным по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В протоколе, составленном на него, говорилось, что он “неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок”.

Сам Верзилов утверждает, что на него на выходе из отдела полиции “Красносельский” напал провокатор. В травмпункте ни у Верзилов, ни у провокатора не зафиксировали повреждений.

Провокатора зовут Максим Барышников, ему 22 года. В январе 2019 года на сайте TheQuestion он сообщил, что был задержан полицейскими, которые сняли у него отпечатки пальцев, сфотографировали его и переписали IMEI телефона. До этого, в сентябре 2018-го, он задал вопрос: “Как понять, что ты в розыске.

Между тем ранее подругу Верзилова Маргариту Коновалову не допустили на допрос в ОП “Красносельский”. Накануне она вместе с Верзиловым провела на допросе в отделе 12 часов, следователь ей сказал, то 22 июня ей надо срочно прийти на допрос.

В материалах административного дела есть объяснения провокатора, который говорит, что на него напал Верзилов, сбил с ног и приставал, рассказал адвокат задержанного Леонид Соловьев. Сам провокатор говорил, что они с Верзиловым “просто столкнулись и повалились на землю”. После этого провокатора увезли на полицейской машине.

Связь с Верзиловым пропала в воскресенье утром, после того как в его квартире выломали дверь. Позже стало известно, что у него проводился обыск по “московскому делу” – по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 УК (применение насилия к представителю власти), разрешение на следственные действия подписал руководитель следственной группы по этому делу, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин.

Как рассказал Би-Би-Си один из друзей Верзилова, его задержание могло быть связано с акцией, которую Верзилов собирался провести на репетиции парада Победы. По его словам, суть акции состояла в том, чтобы встать перед танком и тем самым повторить известный кадр 1989 года с протестующим на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Акцию хотели провести еще 14 июня, но в этот день репитиция парада прошла без техники. Автор идеи, говорит источник Би-Би-Си, “посоветовавшись с юристами”, решил отказаться от участия в акции. При этом он не исключил, что Верзилов решил провести акцию без его участия.

После обыска Верзилова отвезли в ОП “Красносельский”, где с ним проводились следственные действия. Силовиков интересовали события 27 июля прошлого года: по словам Верзилова, в постановлении на обыск (его проводили без решения суда) было указано, что ночью 20 июля им поступила информация о причастности активиста к организации беспорядков в эту дату. Верзилов также уточнил, что “было много вопросов по Навальному и по поездкам за рубеж”. В итоге он остался в статусе свидетеля по “московскому делу”, хотя сотрудники СКР называли его “организатором беспорядков”. 27 июля Верзилов находился в Эстонии, где работал вожатым в детском лагере “Камчатка”.

Одновременно обыск по тому же делу прошел в галерее современного искусства АРТ4. “Изъяли компьютеры, флешки, какие-то документы о деятельности музея”, – рассказал основатель галереи Игорь Маркин.

В июле 2018 года Верзилов вместе с еще тремя участницами Pussy Riot был арестован на 15 суток за участие в акции “Милиционер вступает в игру”: тогда активисты на финальном матче чемпионата мира по футболу Франция-Хорватия выбежали на поле в полицейской форме. Акция, направленная против репрессий в России, была приурочена к 11-летию со дня смерти поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова.

В ночь на 12 сентября 2018 года Верзилов попал в реанимацию с симптомами отравления и 15-го числа был отправлен на лечение в Берлин. Германские врачи пришли к выводу, что он скорее всего был отравлен холинолитиками – веществами, блокирующими нейромедиаторы и тем самым угнетающими сокращение мышц. Как выяснилось потом, активист содействовал расследованию убийства в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева и в день отравления должен был получить отчет о результатах расследования. Адвокат Верзилова Дмитрий Динзе подал в СКР заявление о его умышленном отравлении. СКР отказался возбуждать дело, но прокуратура отменила отказное постановление; тем не менее, дело по факту отравления Верзилова до сих пор не открыто.

В ноябре 2018 года Европейский суд по правам человека принял жалобу участников акции “Милиционер вступает в игру”.