Четверг, 25 июня 2020

Из-за экономического кризиса Россия может уйти из Донбасса и Крыма. Об этом в интервью поэту Сергею Жадану на радиостанции “Армия FM” заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко считает, что возможность “укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением нормандского формата, ЕС и американских партнеров” у Украины появилась, “когда в России (развернулся. – Ред.) глубокий кризис с пятипроцентным падением ВВП”.

В связи с кризисом, по мнению Порошенко, “российская экономика не способна уже финансировать этот “чемодан без ручки”.

Порошенко отметил, что Владимир Путин лично “подписал указ про аннексию Крыма, сам Путин дал указания начальнику Генерального штаба для того, чтобы (на территорию полуострова. – Ред.) ворвались российские десантники в августе 2014-го”.

Жадан спросил бывшего президента, что он увидел в глазах Путина, встречаясь с ним в “нормандском формате”. “Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел”, – ответил Порошенко.

В июне прошлого года Порошенко говорил, что действующая украинская власть может отказаться от претензий на Крым в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе. Однако, по его мнению, она тогда “сразу же перестанет быть властью”.