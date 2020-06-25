Четверг, 25 июня 2020

Судья Мещанского райсуда Москвы Олеся Менделеева огласила приговор по делу “Седьмой студии”. Как сообщает “Медиазона”, обвиняемым назначили условные сроки и штрафы.

Бывший худрук проекта Кирилл Серебренников приговорен к 3 годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Бывшему генпродюсеру “Седьмой студии” Алексею Малобродскому дали 2 года условного срока со штрафом 300 тысяч рублей, экс-гендиректору Юрию Итину – 3 года условно и 200 тысяч рублей штрафа. Итину и Малобродскому судья также запретила занимать должности в учреждениях культуры. Бывшей чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум Менделеева назначила штраф как основное наказание и освободила от него в связи с истечением срока давности.

Все осужденные, кроме Апфельбаум, объявлены виновными по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В отношении Апфельбаум Менделеева переквалифицировала обвинение на часть 1 статьи 293 кодекса (халатность).

Менделеева также удовлетворила гражданский иск Минкульта ко всем обвиняемым, кроме Апфельбаум, на сумму ущерба, которая составляет более 128 миллионов рублей.

К зданию суда поддержать обвиняемых пришли около 500 человек, в том числе музыкант Рома Зверь и рэпер Оксимирон. Последний призвал своих подписчиков в Инстаграме прийти в суд.

Серебренников, выйдя из здания суда, поблагодарил собравшихся за поддержку и сказал, что “за правду надо бороться”.

Малобродский. После суда. pic.twitter.com/kSVjo9t6F9

— Грани.Ру (@GraniTweet) June 26, 2020

Фото и видео: Юрий Тимофеев/Грани.Ру

Софья Апфельбаум

В деле “Седьмой студии” речь идет о причинении государству крупного ущерба, заявила министр культуры Ольга Любимова в пятницу, когда оглашали приговор. По ее словам, государство разрабатывает законодательные меры для исключения “трагических сюжетов, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами”.

22 июня в ходе судебных прений прокурор просил назначить Серебренникову 6 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа, Малобродскому – 5 лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа, по 4 года и 200 тысяч рублей штрафа – Итину и Апфельбаум.

Согласно приговору, в 2011-2014 годах со счета “Седьмой студии” были обналичены 123 миллиона 727 тысяч рублей бюджетных средств, выделенных на проект “Платформа”, из которых Итин, Серебренников и Малобродский “противоправно и безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу” 128 миллионов рублей, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Апфельбаум в свою очередь, по мнению судьи, возглавляя департамент министерства культуры, “совершила халатность, что повлекло причинение крупного ущерба”.

Менделеева пришла к выводу, что у Серебренникова, Итина и Малобродского был “заранее сформированный корыстный умысел на хищение средств” и хищения начались сразу же после создания “Платформы”. Как заявляется в приговоре, Серебренников организовал хищения и распределил роли в преступной группе, Итин следил за хозяйственной деятельностью, обеспечил “видимость заключения договоров” с индивидуальными предпринимателями и обеспечивал деньги, а Малбродский участвовал в передаче “заведомо недостоверных завышенных сведений” в Минкульт.

В своем последнем слове Серебренников назвал “смехотворными” претензии прокуратуры к “Седьмой студии”. “Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800? Ну, раз из субсидии в 216 миллионов мы якобы украли 128. Ну, хотя бы об этом сказали. Сколько мы ни спрашивали потерпевшее министерство, мы так и не услышали претензий к нам ни в целом по проекту, ни к какому-либо его событию. Это нелепое обвинение я полностью отвергаю”, – сказал режиссер. По мнению Серебренникова, “Платформа” “со всей ее многоукладностью, свободным перетеканием жанров, с необычностью, с яркостью и непривычностью” оказалась “онтологически чужда всей системе культуры бюрократии, культуры лояльности”.

Дело “Седьмой студии” рассматривалось в Мещанском райсуде уже второй раз.

Первое рассмотрение дела судьей Ириной Аккуратовой завершилось тем, что в сентябре 2019 года суд после получения результатов финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы вернул дело в прокуратуру. Надзорное ведомство не согласилось с этим решением и успешно обжаловало его в Мосгорсуде.

Итин находился под домашним арестом с мая 2017 года, Серебренников – с августа, а Апфельбаум – с октября 2017-го. Всем троим изменили меру пресечения в апреле прошлого год. Малобродский почти год – с июня 2017-го по май 2018-го – провел в СИЗО, после чего был освобожден под подписку из-за ухудшения здоровья.

Для оценки ущерба, якобы нанесенного фигурнатами дела, было проведено три экспертизы. Первая из них, организованная на этапе следствия, оценила ущерб в 133 миллиона рублей. По результатам второй экспертизы, оглашенной при первом рассмотрении дела в суде, рыночная стоимость “Платформы” составила 260 миллионов рублей, а “с учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 миллионов рублей”, в то время как государство выделило на проект лишь 216 миллионов. Наконец, в третий раз эксперт Баженова пришла к выводу, что расходы на “Платформу” якобы завысили в 2,5 раза: по ее версии, стоимость проведенных мероприятий составила 88 миллионов рублей, а остальные 129 миллионов пропали. Защита фигурантов указывает на значительные нарушения в третьей экспертизе.

Никто из фигурантов по основному делу вину не признал.

В деле была еще две фигурантки, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство. Одна из них – бывший главбух “Седьмой студии” Нина Масляева – единственная фигурантка дела, признавшая вину и заключившая сделку с прокуратурой. 11 апреля прошлого года судья Мещанского райсуда Татьяна Изотова, которая должна была рассмотреть дело Масляевой в особом порядке, вернула его в прокуратуру. Судья сослалась на нарушения в обвинительном заключении и заявила о нарушении права обвиняемой на защиту.

Вторая фигурантка – преемница Малобродского в должности генпродюсера Екатерина Воронова. Она скрылась за границей и объявлена в розыск.