Четверг, 25 июня 2020

В Ливии российские и “другие иностранные” наемники прибыли на нефтяное месторождение Эль-Шарара – крупнейшее в стране, сообщается на ФБ-странице Национальной нефтяной корпорации Ливии.

Как утверждается, автомобильный кортеж заехал на месторождение в четверг. Визитеры встретились с представителями компании Petroleum Facilities Guard, охраняющей месторождение. Что происходило дальше, не уточняется.

В Национальной нефтяной корпорации заявляют, что “глубоко обеспокоены” присутствием российских наемников на месторождении. “Ливийская нефть принадлежит ливийскому народу, и я полностью отвергаю попытки зарубежных государств помешать возобновлению добычи нефти, – заявил глава компании Мустафа Санала. – Примечательно, что многим странам выгодно отсутсвие ливийской нефти на международных рынках. Некоторые из них цинично выражают сожаление в связи с тем, что Ливия все еще не может добывать нефть, при этом они продолжают помогать тем, кто мешает этому процессу”.

“Нам на месторождениях не нужны российские и другие иностранные наемники, чья задача – помешать добыче нефти”, – добавил Санала.

Месторождение Эль-Шарара находится на юге страны. В января добыча нефти на нем прекратилась, после того как трубопровод Хамада-Завия был закрыт местными группировками, объединенными с силами Ливийской национальной армии мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. В начале июня добыча нефти была возобновлена, однако вскоре ее снова прекратили под давлением неких вооруженных людей.

В Ливии с 2014 года продолжается вторая гражданская война. Восточную часть страны контролирует Ливийская национальная армия, которую поддерживает парламент, заседающий в городе Тобрук, а столица и отдельные районы на западе и северо-западе, включая средиземноморское побережье, находятся под контролем ПНС. Недавно силы ПНС восстановили контроль над админстративными границами Триполи и сейчас пытаются захватить Сирт. Хафтара поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Франция, а ПНС – Турция, ее союзник Катар и Италия. На стороне сил Хафтара воюют наемники российской частной военной компании Вагнера, силы ПНС поддерживают турецкие военные и наемники сирийской оппозиции.