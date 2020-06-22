Понедельник, 22 июня 2020

Европейский суд по правам человека признал блокировку интернет-изданий “Грани.Ру”, Каспаров.Ру и “Ежедневный журнал” незаконной. Решение по делу “ООО “Флавус” и другие против России” опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Учредителю каждого из изданий должно быть выплачено по 10 тысяч евро. ООО “Медиафокус” – учредитель “Ежедневного журнала” – получит также 1000 евро компенсации судебных издержек.

Суд признал, что российские власти нарушили статью 10 Европейской Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения). Это первое решение ЕСПЧ по делу о внесудебных блокировках сайтов в России.

В решении говорится, что “закон Лугового”, на основании которого заблокированы сайты, не дает владельцам СМИ процессуальных гарантий от произвольного вмешательства властей в их деятельность. И решение Генпрокуратуры, и направленные на его исполнение приказы Роскомнадзора, по мнению суда, были изданы без надлежащего уведомления сторон. Закон, указывают судьи, не обязывает власти оценивать последствия блокировки сайта до принятия такого решения или обосновывать срочность немедленного запрета ресурса. Таким образом, владельцы ресурсов лишены права до блокировки удалить спорный контент или подать заявление о рассмотрении вопроса в суде.

“Грани”, “Ежедневный журнал” и Каспаров.Ру были заблокированы в марте 2014 года накануне аннексии Крыма по “закону Лугового” за то, что “совокупность контента” этих сайтов якобы побуждает читателя к участию в “акциях, проводимых с нарушением общественного порядка”. Все три сайта безуспешно обжаловали блокировку в российских судах.

Жалоба “Граней” в ЕСПЧ была направлена весной 2015 года. “Грани”, подчеркивалось в жалобе, заблокированы без указания конкретных публикаций и в нарушение закона о СМИ, который предусматривает прекращение деятельности издания только по решению суда. При этом “заявителей сознательно вводили в заблуждение относительно существа предъявляемых претензий, поскольку, как выяснилось в суде первой инстанции, Генеральная прокуратура требовала ограничить доступ к призывам к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, в то время как Роскомнадзор привел иное основание – призывы к экстремистской деятельности”

ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу в сентябре 2017 года. Суд направил российским властям ряд вопросов по жалобе. Москва должна была ответить, достаточно ли точны законы, на основании которых производятся блокировки; позволяют ли они заблокировать сайт целиком при наличии на нем некоторого запрещенного контента; существует ли опасность произвольного применения этих законов, обязаны ли Роскомнадзор, прокуратура и суды учитывать при блокировках интересы разных сторон и побочный эффект в виде блокировки легального контента.

Ответ в суд направил представитель России в ЕСПЧ, замминистра связи Андрей Федоров. В документе говорилось, что блокировка была “пропорциональной и необходимой” мерой в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. Чиновник утверждал, что “Грани” были внесены в реестр запрещенных сайтов за публикацию о задержании участников пикетов в защиту болотных узников. “Противоправные действия участников указанной акции преподносятся как допустимые в целях привлечения внимания к рассмотрению названного уголовного дела (Болотного. – Ред.) и призывают к участию в подобных формах волеизъявления”, – говорилось в ответе Федорова. Он указывал, что редакция якобы получила уведомление с требованием удалить противоправный контент в течение суток. В действительности “Грани” такого уведомления не получали, а конкретная заметка была названа представителями Генпрокуратуры лишь несколько месяцев спустя, в ходе разбирательства по нашему иску в Таганском райсуде Москвы, причем эта публикация приводилась лишь в качестве примера “призывов к участию в противоправных акциях”. Представители прокуратуры и РКН заявили, что вся “совокупность контента” сайта побуждает читателя к незаконным действиям.

Роскомнадзор заблокировал более 700 зеркал нашего сайта, прежде чем для российских пользователей было создано “неблокируемое зеркало”.