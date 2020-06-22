Понедельник, 22 июня 2020

Судья Первомайского райсуда Бишкека Эмильбек Каипов приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам 2 месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает Интерфакс.

Суд постановил лишить Атамбаева государственных званий и наград: орденов “Данакер” (кирг.- Примиритель) и “Манас” II степени, медали “Данк” (кирг.- “слава”), именных часов президента.

Кроме того, принято решение конфисковать имущество Атамбаева: пять автомобилей, земельные участки и недвижимость в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях, принадлежашие ему компании – ОАО “Медиа Форум”, ОсОО “Форум”, ОсОО “Апрель ТВ”, ОсОО “Апрель” (оппозиционный телеканал “Апрель”), ОсОО “Канал Ди”, ассоциацию предприятий “Кыргызавтомаш”, – счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.

Защита обсудит с экс-президентом возможность обжалования приговора, сообщил его адвокат Сергей Слесарев. “Приговор попытались сделать лояльным, хотя никто из них (осужденных по делу. – Ред.) не виноват”, – отметил он.

Одновременно по тому же делу 2 года колонии получил экс-глава Госслужбы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев. Его освободили в зале суда в связи с отбытием срока. Бывший генпрокурор Индира Джолдубаева приговорена к штрафу в 5 миллионов сомов (66,6 тысячи долларов). Ее лишили чина государственного советника III класса и звания “Заслуженный юрист”. Еще одному фигуранту, академику Абдухалиму Раимжанову, суд не стал назнчать наказание в связи с истечением срока давности.

Прокуратура просила приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.

Батукаев, отбывавший в Киргизии 16-летний тюремный срок, в 2013 году был освобожден под предлогом состояния здоровья – у него якобы диагностировали лейкоз. Авторитета вывезли в Чечню. Затем выяснилось, что справка о наличии у Батукаева лейкоза была фальшивой.

В том же году парламентская комиссия в Киргизии установила, что об освобождении Батукаева ходатайствовал бывший омбудсмен Турсунбек Акун, а к его выезду за границу причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники госслужбы исполнения наказаний.

Весной 2019 года МВД Киргизии возобновило расследование незаконного освобождения Батукаева. Всего по делу проходят 19 бывших чиновников, в том числе бывший руководитель ГСИН и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева и бывший вице-премьер Шамиль Атаханов. 14 подозреваемых заключили соглашения о сотрудничествве со следствием. Атамбаева трижды вызывали на допрос по этому делу в качестве свидетеля, но он всякий раз не являлся.

Киргизские силовики задержали Атамбаева в начале августа. Этому предшествовал двухдневный штурм его резиденции в селе Кой-Таш, в ходе которого погиб один спецназовец. Экс-президента держат в СИЗО, ему предъявлены обвинения по 14 пунктам, в том числе в убийстве, незаконном обогащении, превышении полномочий, захвате заложников и организации массовых беспорядков.

Атамбаев занимал пост президента с декабря 2011 года по ноябрь 2017-го. Затем на выборах победил его преемник Сооронбай Жээнбеков. Он подписал закон, позволяющий привлекать бывших президентов к уголовной ответствености.