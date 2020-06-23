Вторник, 23 июня 2020

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что российские власти ведут переговоры об освобождении осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута. “Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности. Переговоры не закончены, – цитирует чиновницу Интерфакс.

По словам Москальковой, с ней официально не обсуждался обмен россиян на фигуранта “шпионского дела” американца Пола Уилана.

Омбудсмен отметила, что родные Ярошенко попросили ее не сообщать подробности переговоров.

Ранее источник Интерфакса сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают разные варианты обмена Бута и Ярошенко на Уилана, в том числе через помилование президентами. Окончательное решение пока не принято, сообщил собеседник агентства.

15 июня Мосгорсуд приговорил бывшего морпеха Уилана к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже. Уилан решил не обжаловать приговор, поскольку “не верит в российское правосудие” и надеется на скорый обмен, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Бут отбывает в США 25-летний срок по обвинениям в намерении продать партию оружия леворадикальной группировке “Революционные вооруженные силы Колумбии” и в косвенном умысле на убийство американцев. Ярошенко получил 20 лет тюрьмы за перевозку кокаина.