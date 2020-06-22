Понедельник, 22 июня 2020

Владимир Путин объявил о повышении с 1 января 2021 года подоходного налога с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Обращение к народу размещено на сайте Кремля.

Путин уточнил, что 15-процентным налогом будет облагаться именно та часть дохода, которая превышает 5 миллионов. По его оценке, это позволит пополнять бюджет примерно на 60 миллиардов рублей ежегодно.

Вырученные от повышения НДФЛ деньги, по словам Путина, пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

“Порой родителям (больных детей. – Ред.) не останется иной надежды, как помощь благотворительных фондов. Или, когда другого выхода нет, самим собирать деньги через интернет… Необходимо государственное, системное решение, необходимо определить постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой”, – сказал Путин.

В июне 2018 года Путин говорил, что при введении дифференцированной шкалы налогообложения “часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются сразу зарплаты дополнительные в конвертах и так далее и так далее”. “То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно, поэтому признано это нецелесообразным”, – отметил президент.

Кроме того, президент пообещал повторно выплатить по 10 тысяч рублей семьями с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Будут также продлены на июль и август федеральные выплаты для медиков. Путин предложил продлить еще на 2 месяца, то есть до 15 сентября, выплаты для работников социальных учреждений.

Путин раскрыл детали ранее анонсированного налогового маневра для IT-компаний: для них ставка по страховым взносам будет сокращена с 14 процентов до 7,6 процента, а налог на прибыль – с 20 до 3 процентов.

Президент уже в пятый раз обратился к нации в связи с эпидемией коронавируса. Сначала он объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, затем заявил о продлении карантина до 30 апреля и затем до 11 мая. Наконец, 11 мая Путин объявил о завершении нерабочих дней.