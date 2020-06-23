Вторник, 23 июня 2020

В Москве на Красной площади прошел парад Победы.

“Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте”, – сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям парада.

На парад приехали лидеры Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины. Как сообщает “Кактус”, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, прибыв в Москву, не пришел на парад, после того как у двух членов его делегации тесты на коронавирус дали положительный результат.

Ранее от участия в параде в Москве отказались лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ (они сослались на эпидемию коронавируса в своих странах), президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов (он объяснил отказ тем, что ему исполнилось 63 года – возраст Пророка в исламе, наступление которого нужно отмечать с семьей), президент Хорватии Зоран Миланович (сообщил, что у него сломался самолет).

Перед парадом в центре и на северо-западе Москвы перекрыли десятки улиц.

По Красной площади проехали 216 единиц военной техники – современной и времен войны, в том числе танки, новые БМП, бронеавтомобили и ракетные системы, прошли парадные расчеты 13 государств. Над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов, в том числе истребители пятого покоения Су-57.

Парады Победы прошли в этот день в 28 городах России.