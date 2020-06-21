Воскресенье, 21 июня 2020

На прениях по делу “Седьмой студии” в Мещанском райсуде прокуратура запросила сроки для обвиняемых. Как сообщает “Медиазона”, прокурор попросил назначить 6 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа режиссеру, экс-худруку “Седьмой студии” Кириллу Серебренникову, 5 лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа – бывшему генпродюсеру “Седьмой студии” Алексею Малобродскому, по 4 года и 200 тысяч рублей штрафа – гендиректору Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра, бывшей чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум.

В понедельник более 3800 российских деятелей культуры в открытом письме призвали министра культуры Ольгу Любимову отозвать гражданский иск Минкульта к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела “Седьмой студии”.

“Мы призываем Вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор. Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра”, – говорится в обращении.

Подписанты указывают, что на каждом судебном заседании по делу “Седьмой студии” “вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия – подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения”. По мнению авторов письма, “любой действующий театральный менеджер России” “легко исправит ошибки” автора третьей экспертизы по делу Елены Баженовой, “которая не учла 77 мероприятий” театрального проекта “Платформа”.

Инициатором сбора подписей стал режиссер Михаил Бычков. С 20 июня его подписали режиссеры, сценаристы, писатели, журналисты: Павел Лунгин, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Павел Устинов, Максим Виторган, Александр Филиппенко, Алексей Серебряков, Ольга Волкова, Данила Козловский, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова, Татьяна Толстая, Юрий Грымов, Наталья Солженицына, Татьяна Тарасова, Алла Демидова, Борис Юхананов, Валерий Тодоровский, Леонид Парфенов и другие.

Режиссер Константин Богомолов в своем Фейсбуке призвал Любимову “найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации”.

Дело “Седьмой студии” рассматривается в Мещанском райсуде уже второй раз – слушания продолжаются с 1 ноября прошлого года. Председательствует судья Олеся Менделеева.

Первое рассмотрение дела судьей Ириной Аккуратовой завершилось тем, что в сентябре 2019 года суд после получения результатов финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы вернул дело в прокуратуру. Надзорное ведомство не согласилось с этим решением и успешно обжаловало его в Мосгорсуде.

Всем обвиняемым по делу вменена часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Итин находился под домашним арестом с мая 2017 года, Серебренников – с августа, а Апфельбаум – с октября 2017-го. Всем троим изменили меру пресечения в апреле прошлого год. Малобродский почти год – с июня 2017-го по май 2018-го – провел в СИЗО, после чего был освобожден под подписку из-за ухудшившегося здоровья.

Следствие вел центральный аппарат СКР. Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил режиссеру Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта образовали “Седьмую студию”. Серебренников стал ее худруком, Итин – гендиректором, а Малобродский – генпродюсером.

Как утверждается в деле, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также заявляется, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами, в том числе однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

В Минкульт, утверждает обвинение, представлялись подложные финансовые отчеты о выполненных работах, которые Апфельбаум, на тот момент начальница департамента ведомства, согласовывала без надлежащей проверки.

Для оценки ущерба, нанесенного фигурнатами дела, было проведено три экспертизы. Первая из них, организованная на этапе следствия, оценила ущерб в 133 миллиона рублей. По результатам второй экспертизы, оглашенной при первом рассмотрении дела в суде, рыночная стоимость “Платформы” составила 260 миллионов рублей, а “с учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 миллионов рублей”, в то время как государство выделило на проект лишь 216 миллионов. Наконец, в третий раз эксперт Баженова пришла к выводу, что расходы на “Платформу” якобы завысили в 2,5 раза: по ее версии, стоимость проведенных мероприятий составила 88 миллионов рублей, а остальные 129 миллионов пропали. Защита фигурантов указывает на значительные нарушения в третьей экспертизе.

Министерство культуры признано “потерпевшим” по делу.

Никто из фигурантов по основному делу вину не признает. Малобродский на первых слушаниях по существу заметил судье Ирине Аккуратовой в ответ на вопрос, понятна ли ему сумма ущерба: “С таким же успехом можно было назвать любую другую сумму”.

В деле была еще две фигурантки, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство. Одна из них – бывший главбух “Седьмой студии” Нина Масляева – единственная фигурантка дела, признавшая вину и заключившая сделку с прокуратурой. 11 апреля прошлого года судья Мещанского райсуда Татьяна Изотова, которая должна была рассмотреть дело Масляевой в особом порядке, вернула его в прокуратуру. Судья сослалась на нарушения в обвинительном заключении и заявила о нарушении права обвиняемой на защиту.

Вторая фигурантка – преемница Малобродского в должности генпродюсера Екатерина Воронова. Она скрылась за границей и объявлена в розыск.