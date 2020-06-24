Среда, 24 июня 2020

Машина Халеда Арури после авиаудара. Фото из твиттера @Charles_Lister

В сирийской провинции Идлиб ударом с американского дрона убит фактический лидер групппировки “Хурас ад Дин” (филиал “Аль-Каиды в Сирии) Халед Арури, сообщает The New York Times со ссылкой на саму группировку и американских официальных лиц.

Террориста убили 14 июня.

По данным NYT, против Арури использовали секретную модификацию ракеты “Хеллфайр”, известную как R9X, с головной частью без взрывчатых веществ с инертной боеголовкой. 100 фунтов (45,36 килограмма) металла, выпущенного ракетой, снесли верхнюю часть машины. Как отмечает газета, если Арури при этом выжил, его должны были убить установленные в ракете шесть длинных лезвий, “раскрывшихся” за несколько секунд до удара.

Иорданец Халед Арури, известный как Абу аль-Кассам, был заместителем и зятем основателя “Аль-Каиды” в Ираке Абу Мусаба аз-Заркави – из этой организации позже возникло “Исламское государство”. Арури находился в Сирии с 2015 года.