Среда, 24 июня 2020

Телеведующая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак подаст иск о клевете против германской версии интернет-издания Business Insider из-за статьи c обвинениями журналистки в расизме. Об этом Собчак сообщила в своем телеграм-канале.

Претензии Собчак вызвала статья от 24 июня “Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих “глупыми и ленивыми”.

В публикации цитируются несколько расистских, по мнению автора, постов Собчак в Инстаграме. В одном из них она написала: “Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел (Кэмпбелл. – Ред.), Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости”.

Накануне стало известно, что автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за материалов в ее Инстаграме, которые в компании посчитали расистскими. “Известные нам инциденты являются неприемлемыми”, – заявил представитель Audi Вернер Нойхольд. По его словам, Audi “строго отвергает любые формы расизма и дискриминации”.

Сама Собчак уверяет, что не называла чернокожих “глупыми и ленивыми”. Она намерена требовать извинений от Business Insider. “Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых, – написала журналистка. – Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности – это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды – это праволиберальные взгляды. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне”.

Собчак сотрудничала с Audi в течение 8 лет и была рекламным лицом бренда в России.

7 июня Собчак опубликовала в своем Инстаграме видео с подписью “Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком”. В видео демонстрировался черный квадрат, на фоне играла песня “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики”. Затем выяснилось, что телеведующая сделала это по условиям youtube-шоу Сomment Out. Собчак несколько раз назвала свой поступок остроумной шуткой.