Среда, 24 июня 2020

Обращаясь к Путину на церемонии вручения госпремий

Своим указом от 21 января, Владимир Владимирович, вы придали нашей работе, всему, что связано с Рахманиновым, колоссальный импульс, потому что вашим указом определено празднование 150‑летия до дня рождения Сергея Васильевича в 2023 году.

Я приглашаю вас в Ивановку. Я вас уверяю, что именно здесь вы почувствуете, почему этому выдающемуся россиянину так любилось это место. И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в Ивановку, мы с Сергеем Васильевичем сумеем их воспитать.