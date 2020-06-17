Среда, 17 июня 2020

Представители обеих партий в Сенате США внесли в верхнюю палату Конгресса проект резолюции, призывающей президента Дональда Трампа вместе с парламентом разработать стратегию противодействия российскому олигарху Евгению Пригожину и его структурам,. Документ опубликован на сайте Сената.

Авторы проекта – члены сенатского комитета по международным делам демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио.

В резолюции перечисляются основные события, связанные с Пригожиным и его структурами: участие наемников ЧВК Вагнера в конфликтах в Сирии, на Украине и в Центральноафриканской республике, проведение в интересах России различных операций по всей Африке, убийство в ЦАР журналистов группы Орхана Джемаля. Перечисляются также американские санкции, введенные США против пригожинских структур (в том числе ЧВК Вагнера и Агентства интернет-исследований – петербургской “фабрики троллей”), имущества и окружения олигарха.

Сенаторы отмечают, что деятельность Пригожина представляет угрозу национальным интересам и безопасности США.

В заявлении сенаторов говорится, что, несмотря на санкции, введенные против Пригожина и его структур за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, их “подрывная деятельность” продолжается во многих странах – таких, как ЦАР, Ливия, Мадагаскар, Мозамбик, Судан.

“Когда россиянин Евгений Пригожин, группа Вагнера и другие аффилированные лица вмешиваются в иностранные выборы и посылают наемников для участия в “прокси-войнах” за границей, они представляют угрозу международной стабильности. Эти игроки вели подрывные кампании по всему миру, и Соединенные Штаты должны ответить”, – заявил Кунс.