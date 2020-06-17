Среда, 17 июня 2020

Коллегия 2-го Западного окружного военного суда (председательствующий Виталий Бакин) вынесла приговор фигурантам первого московского террористического дела “Артоподготовки”. Как сообщает “Медиазона”, Андрей Толкачев получил 13 лет строгого режима, Юрий Корный – 10 лет, а Андрей Кептя – 6 лет такого же наказания.

Прокуратура в судебных прениях просила назначить Толкачеву 15 лет строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей и ограничением свободы на один год после освобождения, Корному – такое же наказание, Кепте – 8 лет строгого режима.

Штрафов политзекам не назначили.

Как сообщила адвокат Толкачева Анастасия Саморукова, ее подзащитный объявлен виновным по двум эпизодам по части 1 статьи 30 – пункту “а” часть 2 статьи 205 УК (приготовение к теракту группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), Кептя и Корный – по пункту “а” часть 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц). Всем троим также была инкриминирована часть 2 статьи 205.4 кодекса (участие в террористическом сообществе).

Между тем на сайте суда содержится иная информация: из карточки дела следует, что Толкачев обвинялся по двум эпизодам приготовения к теракту, а Кептя и Корный – по одному эпизоду.

Корный, который вел на YouTube канал “Русский бунт”, и Кептя были задержаны 12 октября 2017 года на Манежной площади Москвы вместе с еще тремя активистами “Артподготовки”. В тот же день всех пятерых арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Во время административного ареста Корного и Кептю вывозили на допросы в ФСБ. 27 октября, то есть в день окончания арестов, обоих оппозиционеров отправили уже в СИЗО, вменив им приготовление к теракту.

Согласно фабуле дела, активисты намеревались поджечь декорации и мусор, сложенные на Манежной после проходившего 12 октября праздника “Золотая осень”, снять поджог на видео и опубликовать записи в интернете, потребовав при этом от имени “Артподготовки” отставки Владимира Путина и его чиновников. Утверждается, что для этого Толкачев якобы привез на Манежную бензин в канистре, который Корный затем разлил по бутылкам. Кроме того, в будущем, по версии обвинения, активисты планировали устроить “энергетическую блокаду” Москвы, уничтожив несколько опор ЛЭП.

Толкачев первоначально имел в деле статус свидетеля. 26 октября ФСБ провела у него обыск, по окончании которого активиста отвезли на допрос. Однако давать показания в отсутствие адвоката оппозиционер отказался.

Однако 10 ноября, через пять дней после “революции”, которую анонсировал лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев, Толкачева также арестовали. Заявлялось, что именно он 11 октября передал Корному и Кепте бензин для поджога на Манежной.

В тот же день выяснилось, что всем троим инкриминирована также часть 2 статьи 205.4 УК. Эпизоды по статье 205.4 были вменены и еще трем лицам. Часть 1 (организация террористического сообщества; срок от 15 лет до пожизненного) инкриминировали Мальцеву, часть 2 – Надежде Петровой (обвинена активистами в провокаторстве) и Александру Свищеву. Однако Мальцев еще летом 2017-го эмигрировал; осень 2018 года он объявил, что получил политубежище во Франции. За границей находится и Петрова; Свищев бежал в Латвию.

Корный и Толкачев обвинение отвергают. Между тем Кептя, как выяснилось в июне 2018 года, дал показания против других фигурантов дела. Не исключалось, что материалы в его отношении выделили в отдельное производство, а сам он заключил сделку с прокуратурой. Во всяком случае, аресты ему продлевали отдельно от Корного и Толкачева. При этом на июньские слушания о продлении ареста двое оперативников ФСБ отконвоировали Кептю в суд из фсиновского микроавтобуса без наручников, а заведя в клетку, не закрыли ее.

4 июля 2018 года Корный объявил в СИЗО-2 “Лефортово” голодовку, добиваясь обследования независимыми от ФСБ медиками. У политзека были и требования к следствию, однако фсиновцы не позволили Корному огласить эти требования на встрече с членами ОНК. В середине августа стало известно, что оппозиционер госпитализирован в больницу московского СИЗО-1 “Матросская Тишина”, а 20-го числа, после 47 дней голодовки, он прекратил акцию из-за проблем с почками.

В марте 2019 года Саморукова сообщала, что в первом московском деле “Артподготовки” появился некий четвертый фигурант.

Вскоре после арестов Корного, Кепти и Толкачева в Москве в результате провокации ФСБ было сфабриковано еще одно “террористическое” дело “Артподготовки”. По нему были привлечены Сергей Озеров из Краснодара, а также Олег Иванов и Олег Дмитриев из татарского города Альметьевска, прибывшие в Москву для участия в “революции” Мальцева. Именно они и обвинили Петрову в провокаторстве. Этим делом занималось УФСБ по Москве и Подмосковью. 22 января нынешнего года Озеров и Дмитриев были осуждены к 8, а Иванов – к 7 годам строгого режима по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 УК. Никто из троих политзеков вину не признал.

В процессе по этому делу выступал Кептя. Он сообщил, что ни с кем из подсудимых не знаком, а в своих показаниях описал планы Мальцева “закидать сотрудников правоохранительных органов, деморализовать”.

По третьему сфабрикованному в столице “террористическому” делу “Артподготовки” привлечен саратовский оппозиционер Сергей Рыжов, сторонник движения Мальцева и координатор партии “Свободные люди”. Его задержали 1 ноября 2017-го в Саратове и вменили часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 УК (подготовка теракта; до 7 с половиной лет колонии). Утверждается, что 4 и 5 ноября Рыжов планировал совершить в своем городе взрыв и поджог, для чего искал соучастников среди активистов “Артподготовки”. Кроме того, заявляется, будто партия “Свободные люди” намеревалась в начале того же месяца захватить здание правительства региона, почтамт и Театральную площадь.

Уже через несколько недель после задержания Рыжова по непонятным причинам перевели в Москву. В сентябре 2019 года он был этапирован из Москвы в Самару. 5 ноября он сломал ногу, играя на прогулке в волейбол в самарском СИЗО-1. С этого момента он содержится в медсанчасти № 63 УФСИН по Самарской области в областном центре. Политзек получил перелом шейки бедра и нуждается в операции. 11 июня нынешнего года адвокат Рыжова Светлана Сидоркина сообщила, что политзека собираются вернуть из больницы в СИЗО, так и не сделав ему операцию.