Среда, 17 июня 2020

Роскомнадзор “по согласованию с Генеральной прокуратурой” решил разблокировать мессенджер Telegram в России, сообщается на сайте цензурного ведомства.

“Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму”, – заявили в РКН.

Цензоры выразили готовность сотрудничать “со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков”.

15 июня депутаты Госдумы от “Справедливой России” Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев повторно внесли в нижнюю палату законопроект о разблокировке Telegram в России. Депутаты предлагают ввести в закон о связи понятие “официальный сервис”, подразумевая под этим сервисы, которые используются госорганами и их должностными лицами для распространения информации. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что Telegram в России доступен для установки и продолжает работать. Авторы законопроекта указали, что во время эпидемии коронавируса чиновники “используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети интернет”.

На следующий день основатель Telegram Павел Дуров выступил в поддержку инициативы депутатов. “Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны”, – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Дуров, с того времени, как Telegram заблокировали под предлогом борьбы с терроризмом, команда мессенджера проделала “большой путь по преодолению этих угроз”. Администрация Telegram усовершенствовала методы обнаружения и удаления “экстремистской пропаганды”, и теперь “пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно”, пишет Дуров. “Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга”, – заключает основатель Telegram.

Решение о блокировке Telegram 13 апреля 2018 года по иску Роскомнадзора вынес Таганский райсуд Москвы, после того как администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования для дешифровки сообщений пользователей. 14 июня Мосгорсуд подтвердил немедленную блокировку сервиса.

Массовая блокировка IP-адресов для закрытия в России доступа к Telegram началась 16 апреля 2018 года. В первые же дни кампании РКН закрыл доступ более чем к 18 миллионам IP; вскоре их число достигло 20 миллионов. Чиновники утверждали, что эти адреса используются Telegram для обхода блокировок.

В дальнейшем дело дошло до блокировки основных сервисов Google. В ряде регионов отмечались проблемы с доступом к поисковой системе Google, почте Gmail и другим сервисам.

Позднее часть блокировок была снята. В конце мая 2018-го Жаров заявлял, что доступ перекрывается лишь к 11 миллионам IP. В начале июня было разблокировано еще около 8 миллионов из этих адресов.

Закрыть доступ к Telegram в России чиновники так и не смогли. В сентябре 2019 года тогдашний глава РКН Александр Жаров пообещал в течение года представить новую систему блокировки Telegram и противодействия “запрещенному контенту”.