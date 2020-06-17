Среда, 17 июня 2020

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение россиянину Вадиму Красикову (также известному как Вадим Соколов) по делу об убийстве чеченского беженца Зелимхана Хангошвили, сообщается на сайте ведомства.

По версии прокуратуры, убить беженца распорядились российские органы федерального подчинения. В обвинительном заключении говорится, что это произошло не позднее 18 июля 2019 года.

В заявлении прокуратуры описывается, как произошло убийство: 17 августа 2019 года Красиков вылетел из Москвы в Париж, оттуда 20 августа – в Варшаву, 22 августа покинул гостиницу в польской столице и по неустановленному маршруту направился в Берлин. В полдень 23 августа в берлинском парке Kleiner Tiergarten он застрелил Хангошвили из пистолета “Глок 26″, подъехав к нему сзади на велосипеде. После того как чеченец упал на землю, киллер подошел к нему и сделал еще два выстрела в голову. В шенгенскую зону Красиков заехал по паспорту на имя Соколова с французской визой.

В прокуратуре считают, что мотивом киллера могла быть корысть, либо он разделял желание своих нанимателей убить политического противника, отомстив ему за участие в войнах с Россией.

“За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской Республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии”, – заявляют в прокуратуре. Позже посол Германии в Грузии Хуберт Книрш уточнил, что слова о “пророссийском правительстве Грузии” – это не позиция Берлина, а цитата самого Хангошвили. “Говоря о причинах того, почему он находился в Германии, он заявлял, что противостоял “пророссийскому правительству Грузии”, – пояснил дипломат.

В четверг в МИД Германии в связи с убийством Хангошвили был вызван посол России в Берлине Сергей Нечаев, сообщил глава ведомства Хайко Маас. Он не исключил новых санкций против России. “Федеральное правительство отчетливо оставляет за собой право принять дальнейшие меры по данному делу”, – цитирует дипломата Deutsche Welle.

Как ранее выяснили расследователи Bellingcat, Красиков причастен как минимум к двум заказным убийствам в России и служил в спецназе ФСБ “Вымпел”. Более того, перед убийством он проходил подготовку на базах ФСБ. После ареста в Германии киллер попросил убежища в Европе.

В ответ на убийство Хангошвили Германия выслала двух российских дипломатов, в том числе заместителя главного военного атташе посольства России, офицера ГРУ Евгения Суцкого. В ответ из России выслали двух германских дипломатов.

Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской войны. Он вернулся в Панкиси с ранением в ногу и был объявлен в розыск Интерполом по запросу России. В 2008 году собрал отряд добровольцев для участия в российско-грузинской войне, но грузинские войска к тому времени стали отступать. В том же году ему удалось при помощи грузинских спецслужб раскрыть заговор, участники которого собирались вывезти его в Россию. В 2012 году участвовал в переговорах между грузинскими силовиками и чеченскими боевиками, захватившими жителей грузинской деревни и требовавшими предоставить им коридор для перехода в Чечню. В 2015-м пережил покушение, после чего, сменив несколько стран, переехал в Германию и попросил там убежища.

Владимир Путин заявлял, что Хангошвили причастен к ряду преступлений, в том числе к взрыву в московском метро. По утверждению Путина, жертвами одной из акций, в которых участвовал Хангошвили, стали 98 человек.