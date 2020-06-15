Понедельник, 15 июня 2020

Помните, был такой патент Билла Гейтса с тремя шестерками? И столько шума. Никита Михалков по этому поводу выступил. На него обрушились – вот, он противник прогресса, мракобес Михалков.

Билл Гейтс говорит: вокруг вас много датчиков, встроенных в приборы. А давайте теперь эти датчики будут передавать в мою систему, которую я построю в соответствии с этим патентом. У вас на экране появляется реклама, и камера следит: если ваши зрачки бегают правильным образом по этой рекламе, наверное, можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова. Или политический текст появляется, и датчики следят за тем, как вы читаете политический текст. Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее.

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