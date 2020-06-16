Вторник, 16 июня 2020

В Петербурге на выездном заседании Второго западного окружного военного суда начались прения по местному делу “Сети”. Как сообщает “Фонтанка”, прокурор Александр Василенко попросил приговорить Виктора Филинкова к 9 годам общего режима, Юлия Бояршинова – к 6 годам общего режима.

Прокурор кратко изложил фабулу обвинения: “Сеть”, по его словам, была создана для террористической деятельности, в организацию входили боевые группы в Петербурге, Пензенской области и других регионах. Участники “Сети”, сказал прокурор, разделяли анархистскую идеологию. По мнению обвинителя, целью анархистов было совершение терактов, посягательство на правоохранителей, убийства общественных деятелей – такими методами участники “Сети” якобы хотели посеять страх среди населениия и сформировать у него мнение о необходимости смены власти. “Начиная с некоторых регионов и заканчивая страной в целом”, – отметил обвинитель.

По утверждению прокурора, в 2016-2018 годах Филинков приобрел огнестрельное оружие и вместе с другими членами “Сети” научился его использовать, а также “освоил практические приемы захвата зданий”. Бояршинов в свою очередь с июля 2016 года по 21 января 2018-го вместе с Игорем Шишкиным и другими участниками “Сети” “совершенствовал навыки владения оружием и оказания медицинской помощи” и также научился захватывать здания. Прокурор также упомянул “совместное собрание” членов “Сети”, после чего сказал, что Бояршинов приобрел дымных порох, который был у него изъят.

Как сообщается в телеграм-канале Rupression, прокурор в своей речи упомянул файлы из материалов дела, которые описывают предполагаемую террористическую организацию и “смысловое содержание “Свода Сети”. Чиновник упомянул сожжение этого документа и “отчеты”, которые якобы составлялись анархистами после тренировок и отправлялись с использованием шифрования.

Прокурор сказал, что считает непротиворечивыми показания фигурантов пензенского дела “Сети”, которые они дали до заявлений о пытках, а утверждения Филинкова о “физическом и психологическом давлении” со стороны сотрудников ФСБ “не нашли убедительного подтверждения”.

Таким образом, заключил обвинитель, вина Филинкова и Бояршинова “нашла полное объективное подтверждение”, было доказано и существование “террористического сообщества “Сеть”.

Как отметил Василенко, Филинков не признал вину и сказал, что на мероприятии “Съезд” насильственные действия не обсуждались. Бояршинов ее признал.

По версии, изложенной в обвинительном заключении, в рамках “Сети” был организован ряд боевых групп: две в Петербурге (“Марс” или “Марсово поле” и “СПб-1″), две в Пензе (“Восход” и “5.11″) и одна в столице (“МСК”). Как утверждалось, еще один член “Сети” живет в Белоруссии.

Фигурант пензенского дела “Сети” Дмитрий Пчелинцев, говорилось в деле, объявил себя лидером организации и распределил обязанности между остальными членами группировки. В частности, Филинков был назначен связистом, а Бояршинов – инженером или сапером.

После прокурора выступление начала защита. Адвокат Ольга Кривонос сказала, что роль Бояршинова в упоминаемых следствием событиях “была бездеятельной”. “Вовлечение в преступную деятельность” для него была “неочевидной”, а сами тренировки и “общая деятельность” угрозы обществу не несут, указала она. Второй адвокат Бояршинова, Алексей Царев, попросил судей обратить внимание на доводы своей коллеги и добавил, что Бояршинов “был вовлечен в это сообщество незаметно для себя, чуть ли не в виде игры”. Он попросил в силу смягчающих обстоятельств и предпосылок к рассмотрению дела в особом порядке назначить Бояршинову срок по формуле “2/3 от 2/3 максимального срока наказания”, то есть 4 года 5 месяцев лишения свободы.

Затем выступила общественная защитница Филинкова Евгения Кулакова. Она отметила, что вина ее подзащитного следствием не доказана. “Обвинение утверждает, что Филинков принял на себя некие обязательства, но в суде это установлено не было”, – сказала она. По ее словам, набор обязательств “связиста”, которые якобы принял на себя Филинков, был сформулирован самим следствием. Кроме того, заметила она, не было представлено доказательств связи между “связистам” в “Сети”. Следствие, по мнению защитницы, нечетко установило факты: так, неизвестна точная дата вступления Филинкова в “Сеть”, не представлено доказательств “межрегиональности” сообщества, не выяснены личности “иных лиц”, входивших в боевую группу, не подтвержден сам факт ее существования.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов указал на недочеты в документах, якобы созданных участниками “Сети”. Так, в “Своде Сети” есть случайные фрагменты – такие, как список покупок и любовная переписка, повторы глав. По мнению независимых экспертов, это может свидетелствовать об “отсутствии композиционного и содержательного единства текста”. Он обратил внимание суда на то, что в “Свод” вносил изменения пользователь под псевдонимом shepelev – фамилию Шепелев носит оперативник пензенского УФСБ Вячеслав, расследовавший дело “Сети” в Пензе. Из содержимого переписок в файле “Съезд 2017″, по словам Черкасова, следует, что общение происходило в удаленном режиме, а значит это не протокол очной встречи “Сети”, как считает обвинение.

Суд над фигурантами петербургского дела “Сети” с перерывов в несколько месяцев продолжается с 8 апреля 2019 года. Дело рассматривает коллегия из трех судей – Романа Муранова (председательствующий), Юрия Чепелева и Сергея Кривошеева.

15 июня, перед прениями, в суде допросили фигурантов пензенского дела “Сети” Андрея Чернова и Василия Куксова. Оба сказали, что о “Сети”узнали только после задержания от сотрудников ФСБ.

На суде не удалось допросить сотрудников ФСБ, которые вели оперативное сопровождение дела и которых фигуранты обвиняли в пытках – они отказались участвовать в процессе, сославшись на длительные командировки.

Обоим обвиняемым – 25-летнему программисту Филинкову и 28-летнему промышленному альпинисту Бояршинову – вменена часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии. Бояршинов кроме того обвинен по части 1 статьи 222.1 кодекса (незаконное хранение взрывчатки), санкция которой составляет до 5 лет.

Филинкова и Бояршинова задержали и отправили в СИЗО в разное время в конце января 2018 года. Первый из активистов в результате пыток оперативниками ФСБ дал признательные показания, которые уже вскоре, после вступления в дело адвоката Черкасова, дезавуировал. Филинкова пытали в том числе током. Бояршинов первоначально обвинялся лишь по статье 222.1; по делу “Сети” его привлекли только в апреле 2018-го, после того как он отказался давать показания против других его фигурантов. Пыткам как таковым этот политзек не подвергался, однако в СИЗО для него создавали невыносимые условия.

Последующие несколько месяцев Бояршинов также отрицал вину. Между тем на предварительных слушаниях по делу, открывшихся 20 марта, политзек сделал заявление противоположного содержания и ходатайствовал о рассмотрении материалов в его отношении в особом порядке. При этом, отмечала адвокат Кривонос, сделку с прокуратурой ее клиент не заключал и показаний против других фигурантов дела не давал.

В петербургском деле “Сети” был и еще один фигурант – бизнесмен Игорь Шишкин. Как и Филинков, он под пытками дал признательные показания против фигурантов как петербургского, так и пензенского дел “Сети”. Однако, в отличие от Филинкова, в дальнейшем он не только не отказался от показаний, но и заключил сделку с прокуратурой. 17 января 2019 года Московский окружной военный суд в особом порядке осудил 27-летнего Шишкина к 3 с половиной годам общего режима по той же части 2 статьи 205.4 УК. Подсудимый получил срок ниже нижнего предела. 14 марта приговор подтвердили в апелляции.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор по местному делу “Сети”. Пчелинцеву, Илье Шакурскому, Андрею Чернову, Максиму Иванкину и Михаилу Кулькову было назначено 18, 16, 14, 13 и 10 лет строгого режима соответственно, а Василию Куксову и Арману Сагынбаеву – 9 и 6 лет общего режима.