Вторник, 16 июня 2020

Чат со скупщиком голосов в WhatsApp

В Москве предлагают за деньги регистрироваться на сайте mos.ru с подставных сим-карт и голосовать за поправки к Конституции, сообщает “Дождь”.

Желающих заработать набирают через чат в WhatsApp. За каждую регистрацию на сайте обещают платить по 75 рублей, за каждый голос за поправки – по 50 рублей.

Как сообщил в чате человек с ником “Олег Викторович”, каждый человек должен регистрировать как минимум 20 аккунтов в сутки.

Журналисты выяснили, что под этим ником скрывается Олег Аникин. Корреспондент “Дождя” встретился с этим человеком и получил от него 25 сим-карт. Они были упакованы в подписной лист главного редактора телекомпании “Моя планета” Николая Табашникова, в прошлом году баллотировавшегося в Мосгордуму. Табашников утверждает, что не знает Аникина и не может объяснить, как у него оказался этот подписной лист.

Как утверждает зампред Общественной палаты и главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов, все заявки на голосование тщательно проверяются. “Любое заявление, поданное на электронное голосование, уходит не только в Москву, но и федералам, включая ФСБ. Поэтому эти люди рискуют. Сильно, сильно рискуют. Я этим людям не завидую. Расследование идет – и нам в штаб поступают сообщения ФСБ о таких проверках”, – сказал он.

В свою очередь, главный разработчик электронного голосования Артем Костырко заверил, что для регистрации на голосование требуется представить фамилию, имя, отчество и номер СНИЛС – таким образом, по его словам, система защищена от “противоправных действий”.

Мосгоризбирком обратился в МВД для проверки информации о создании ложных аккаунтов для голосования по поправкам в Конституцию, сообщил РИА “Новости” зампред комиссии Дмитрий Реут.

Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию будет проводиться “в пилотном режиме” в двух регионах – в Москве и Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе МГИКа, тестирование системы пройдет 18-19 июня.

11 июня мэрия Москвы объявила о запуске с 25 июня программы субсидирования потребительского спроса “Миллион призов”. Проголосовавшим на плебисците москвичам будут раздавать подарочные сертификаты для покупки товаров и услуг. Планируется раздать более 2 миллионов сертификатов на общую сумму до 10 миллиардов рублей.

Ранее появлялись многочисленные сообщения о том, что за поправки в Конституцию заставляют голосовать бюджетников. Так, по информации “Открытых медиа”, работников Московского метрополитена, живущих в Подмосковье, обязали прибыть в Москву на участки и там проголосовать. Сотрудников из столицы обязали голосовать дистанционно.

Кроме того, в столице, по сведениям того же издания, по бюджетным предпрятиям разослали агитационные брошюры-методички, в которых перечисляются тезисы в пользу изменения Конституции. Авторы методчики делят избирателей на шесть категорий – лоялисты, патриоты, критически мыслящие, активная молодежь, пенсионеры, малообеспеченные люди – и для каждой из них предлагают свои аргументы. В части для “патриотов” говорится о необходимости укрепить суверенитет страны, противостоять внешнему давлению, утверждается, что “НАТО приближается к границам России”. Критически настроенных граждан предлагается убеждать в том, что “поправками Путин практически сказал, что уходит, оставляя задел на будущее”.

12 июня Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает большинство россиян. Он отметил, что для российского народа являются безусловными уважение к труженикам и защитникам отечества, истории, традициям, культуре, памяти предков, “незыблемости границ”, а также почитание родителей и семьи.