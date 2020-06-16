Вторник, 16 июня 2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал грузинского тележурналиста Георгия Габунию извиниться перед Владимиром Путиным за оскорбление. “Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян”, – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров отрицает, что заказал убийство Габунии. “Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают”, – написал он.

“Ну а что касается украинской стороны, которая, как утверждается, передала информацию о заказчике покушения, хочу посоветовать на будущее вести себя более серьезно, а не на потеху публике. Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой, – добавил Кадыров. – Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это!

Придет время, счет предъявим. Непременно!”

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал обвинения в причастности российских властей к подготовке покушения на Габунию абсурдными. “Я скажу одно – что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае они абсурдны и не соответствуют действительности”, – заявил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь отказалась комментировать новые заявления Кадырова. “Я президент страны, я не имею права обвинять другую страну, пока мы не узнаем, что и как произошло. Все сходятся во мнении, что в деле много сомнительных вопросов”, – отметила она.

Накануне Зурабишвили поблагодарила Службу госбезопасности Грузии, которая, по ее словам, “смогла своевременно и профессионально предотвратить покушение на человеческую жизнь”.

“Вместо дестабилизации Грузия еще раз доказала, что у нее есть рычаги для поддержания стабильности, что она может противостоять провокациям и мирно дойти до будущих выборов, – сказала Зурабишвили. – Я, как один из гарантов прав человека, защиты жизни и стабильности государства в Грузии, горжусь тем, что наши государственные ведомства обеспечили неприкосновенность всего этого”.

По информации грузинских СМИ, убийство Габунии планировал 37-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков, которого задержали 12 июня в ходе контртеррористической операции на улице Кавтарадзе в спальном районе Тбилиси. В СГБ подтвердили, что Бокова задержали по делу об убийстве. Официально ему пока предъявлены обвинения в приобретении, хранении и использовании поддельных документов.

7 июля прошлого года, в разгар протестов против оккупации Россией грузинских территорий, Габуния, который в то время вел итоговую программу “Постскриптум” на телеканале “Рустави-2″, начал выпуск с того, что обматерил Владимира Путина. После этого эфира журналисту стали поступать угрозы.

Кадыров тогда назвал Габунию “мразью и подонком” и призвал возбудить против него уголовное дело. “В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габунию нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил”, – написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.